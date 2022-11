Quanto deve durare davvero l’allenamento in palestra? La risposta della scienza

Per ottenere risultati in palestra non è necessario molto tempo: ecco quanto dovrebbe durare l’allenamento secondo una recente ricerca.

Negli ultimi decenni una delle attività più gettonate per l’intera popolazione mondiale è quella sportiva. Il culto dell’immagine, ma anche la conquista di una certa consapevolezza sugli effetti benefici della palestra sul nostro corpo, hanno fatto sì che allenarsi costantemente diventasse una moda piuttosto diffusa in quasi ogni nazione del pianeta.

Purtroppo, però, si sa, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e non sempre si ha la costanza necessaria ed il tempo materiale per trascorrere del tempo in palestra più volte alla settimana. Ma siamo sicuri che sia proprio necessario svolgere determinati esercizi per la solita durata a cui siamo abituati? Secondo uno studio realizzato da un team di scienziati giapponesi ed australiani, sembrerebbe di no: impiegando la metà del tempo, si potrebbero raggiungere gli stessi risultati per quanto riguarda la massa muscolare.

La spiegazione starebbe nel fatto che, svolgendo con maggiore enfasi l’abbassamento dei pesi e cioè la fase negativa rispetto a quella del sollevamento, si andrebbe ad incrementare la forza e la dimensione dei muscoli.

Uno studio rivela quanto deve durare l’allenamento in palestra: la scoperta che nessuno si sarebbe aspettato E’ stato rilevato che, con la metà delle ripetizioni, i volontari che avevano effettuato tre varianti del curl con i manubri enfatizzando solo l’abbassamento del peso (contrazioni eccentriche) hanno ottenuto gli stessi risultati in termini di massa muscolare di coloro che avevano alzato e abbassato il peso. “Nel caso di un curl con manubri, per esempio, in tanti credono che l’atto del sollevamento del peso fornisca il massimo beneficio, ma abbiamo scoperto che in realtà le contrazioni muscolari concentriche contribuiscono poco agli effetti dell’allenamento”, spiega il professor Ken Nosaka della Edith Cowan University in Australia. Dei quattro gruppi di partecipanti all’esperimento, solo tre erano stati attivi ed avevano praticato dei curl con manubri due volte alla settimana per cinque settimane. Il primo di questi tre gruppi aveva eseguito solo contrazioni eccentriche (abbassamento del peso), il secondo solo contrazioni concentriche (sollevamento del peso) ed il terzo aveva eseguito entrambe. Si è potuto notare che solo chi aveva esclusivamente abbassato il peso o eseguito entrambe le contrazioni muscolari aveva ottenuto risultati sia nella fase statica che in quella eccentrica e che i partecipanti che avevano solo abbassato i pesi, con la metà delle ripetizioni, hanno raggiunto miglioramenti simili a coloro che avevano alzato ed abbassato i pesi.

Per provare in prima persona questi benefici, secondo i ricercatori durante i curl per bicipiti, alzate frontali e verticali, bisognerebbe sollevare il manubrio (fase concentrica) con entrambe le braccia e poi abbassarlo (fase eccentrica) con un solo braccio. Lo stesso discorso vale per i muscoli delle gambe quando si eseguono leg extension, leg curl ed alzate polpaccio.

Voi di solito quanto tempo a settimana vi allenate?