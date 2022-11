Lo spuntino perfetto da mangiare dopo l’allenamento: bastano solo tre ingredienti

Lo spuntino perfetto da mangiare dopo l’allenamento: ti servono solo tre ingredienti e in pochi minuti sarà tutto pronto.

Per mantenerci in forma spesso ci affidiamo a dei professionisti che dopo attente analisi ci scrivono la ‘dieta’ da seguire. Dieta non vuol dire per forza mangiare di meno ma significa anche mangiare sano, bilanciando i nutrienti che ingeriamo in modo da avere un corretto fabbisogno giornaliero. Ci sono persone che sono attentissime a tavola e tendono sempre ad andare in palestra o a praticare qualche sport con una certa costanza.

Fare attività fisica è molto importante, non solo tiene attivo il corpo e tutte le sue funzioni, ma serve anche per la mente. Vi è mai capitato di andare a correre e di liberare i pensieri? Prima vi sentivate stressati, come una bomba pronta a scoppiare, dopo la corsa invece quella sensazione di oppressione spesso va via. Non funziona con tutti, certo. Potete mettere in pratica quello che più vi fa stare meglio.

Chi si allena molto segue un’attenta alimentazione cercando di andare fuori pasto raramente. Dopo l’allenamento saprete bisogna riprendere le forze e nutrire il corpo. Ecco, vi lasciamo la ricetta ideale per chi si allena: preparerete uno spuntino che non solo vi farà venire l’acquolina in bocca ma lo farete con pochi ingredienti e in poco tempo.

Questo è lo spuntino perfetto da mangiare dopo l’allenamento: ti servono solo tre ingredienti

Chi si allena prima e dopo l’allenamento mangia sempre qualcosa. Dopo aver fatto attività fisica bisogna rimettersi in forze facendo uno spuntino. Vi riportiamo qui una ricetta per preparare uno spuntino buonissimo in pochi minuti e con semplici ingredienti: i pancakes proteici. Queste che vi stiamo per dare sono le dosi per farne circa 8:

2 uova

25o gr di farina di avena (se avete le proteine in polvere potete anche fare metà, con metà di avena)

200 ml di latte

16gr di lievito per dolci

Preparazione: prendete una ciotola, rompete le uova e sbattetele. Aggiungete pian pian la farina e aiutandovi con la frusta girate il composto, senza aggiungerla tutta però. Man man versate il latte e alternando lo versate alla farina, in modo da riuscire a girare con l’utensile. Quando è abbastanza morbido e avete messo tutti gli ingredienti, dovete aggiungere la bustina di lievito e amalgamare ancora.

Se volete un impasto un po’ più dolce potete anche aggiungere lo zucchero. Versate circa 30 gr di zucchero o anche solo 10 e continuate a girare con la frusta. Successivamente si passa alla cottura: prendete una padella antiaderente e versate il composto formando dei pancakes. Quando sono cotti potete toglierli e per condirli potete spalmare sopra della cioccolata fondente o anche del burro d’arachidi. Il vostro spuntino post-allenamento è pronto!