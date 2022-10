Se stai seguendo una dieta devi fare attenzione a non pesarti mai in questo orario preciso perchè potresti avere una brutta sorpresa.

Mangiare è uno dei piaceri della vita. Prima di farlo bisogna ovviamente cucinare. Ai fornelli ci dilettiamo spesso nella preparazione di piatti prelibati, che sia un primo, un secondo o un dolce. Ci sono moltissime persone che seguono un’alimentazione precisa, fanno attenzione a cosa mangiano, a quante calorie e a quali nutrienti assumono. Coloro che poi vanno anche in palestra o comunque praticano uno sport, che sia anche una semplice corsa, hanno una certa premura di non andare fuori ‘dieta’.

Sicuramente seguire una corretta alimentazione è importante ma non bisogna mai essere troppo rigidi. Spesso capita che ci mettiamo a dieta poco prima del periodo estivo. Questo perchè pensiamo a rimetterci in forma per sfoggiare il bikini o il costume che più ci piace. Per fare una dieta sana è meglio recarci sempre da un esperto del mestiere.

Dopo un’attenta analisi e delle verifiche i professionisti sono infatti in grado di darci gli alimenti giusti e le dosi adatte da mangiare a pranzo o a cena e cosa assumere a colazione e durante il pomeriggio. Quando stiamo seguendo una dieta siamo solito pesarci spesso. Ci sono però degli orari in cui è consigliabile controllare il peso e altri in cui è meglio non farlo per evitare di incorrere in dati errati.

E’ sempre difficile metterci a dieta e cercare di non andare fuori pasto. Capita a tutti che prima ancora di mangiare facciamo qualche piccolo assaggio. Bene, in questo caso abbiamo già fatto un errore. Pensiamo coscientemente di seguire le giuste porzioni e i cibi che ci sono stati consigliati ma in realtà abbiamo fatto una delle prime eccezioni.

Per seguire una dieta corretta dobbiamo avere una grande forza di volontà. Poi succede sempre che abbiamo voglia di mangiare qualcosa che ci piace e può capitare di non seguirla. Naturalmente quando siamo a dieta abbiamo l’abitudine di pesarci spesso. Non solo da una nutrizionista ma anche quando siamo a casa. Vi vogliamo qui consigliare il momento della giornata in cui è meglio controllare il peso invece di un altro. Infatti se per esempio vi pesate durante il giorno capiterà sicuramente che il vostro peso sia più alto perchè avete pranzato, avete fatto lo spuntino o cenato. Sapete qual è l’ora più giusta?

Il momento della giornata migliore è la mattina. Infatti appena svegli e dopo qualche minuto potete salire sulla bilancia e il peso potrebbe essere molto vicino ad un dato reale. Invece durante il resto della giornata tende a modificarsi e potreste avere delle brutte sorprese che poi non corrispondono alla realtà.