Se aggiungi questo al petto di pollo assaggerai una vera squisitezza: abbinamento da chef!

L’ingrediente che ti permetterà di preparare un gustoso secondo piatto a base di petto di pollo: i tuoi bimbi lo adoreranno!

Il pollo è da sempre uno dei secondi piatti più amati ed utilizzati nella nostra cucina: trattandosi di carne bianca, è particolarmente consigliato a chi segue una dieta o semplicemente a chi vuole mantenere uno stile alimentare sano. Molto apprezzato il petto, spesso cucinato in vari modi, che permette di organizzare in pochi minuti delle cene improvvise ma allo stesso tempo ricche di gusto.

Senza contare l’innegabile vantaggio di piacere ai più piccoli: nel 99% dei casi il petto di pollo di rivela una validissima alternativa alle scaloppine di carne di vitello, per le quali si utilizza il vino. Aggiungendo infatti un semplice ingrediente che tutti conosciamo, otterrai delle fettine saporite e veloci da preparare che conquisteranno davvero tutti.

Con questo ‘tocco’ in più, il tuo secondo piatto a base di pollo sarà condito con una salsa davvero speciale che renderà la carne ancora più morbida e succosa. Pronta a scoprire qual è il dettaglio che farà la differenza con il petto di pollo che hai sempre cucinato finora?

Con questa variante facile e veloce il petto di pollo non sarà più lo stesso: da leccarsi i baffi!

Ciò che serve per realizzare questa delizia, in dosi per 4 persone, è:

Petto di pollo a fette 600 gr

Burro 40 gr

Latte intero 170 gr

Olio extravergine d’oliva 10 gr

Farina 00 q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Timo 4 rametti

L’ingrediente in più che molto probabilmente non avevi mai sperimentato nella preparazione del petto di pollo, come si può vedere, è il latte. Non immagini come si abbina perfettamente a questo tipo di carne!

Innanzitutto, elimina il grasso dal pollo e separa i due petti in modo da ottenere 4 fettine da ciascuno. Metti queste ultime su un tagliere e, con l’aiuto di un batticarne rendile sottili. A questo punto, prendi una padella e versaci l’olio e il burro facendo cuocere a fuoco lento. Intanto passa le fettine nella farina e ad una ad una mettile all’interno padella. E’ importante eseguire tale operazione durante la cottura e non prima. Aumenta un po’ la fiamma e dopo circa 2 minuti dovresti notare che si sarà formata una crosticina attorno alle fette di pollo.

Abbi cura di rigirarle e poi versa nel tegame il latte e successivamente i rametti di timo. Aggiusta di sale e pepe, copri con un coperchio e fai cuocere ancora per 4-5 minuti fino a quando noterai che il latte si sarà trasformato in una cremina. Servi i petti di pollo al latte ben caldi.

Per quanto riguarda la conservazione, si consiglia di chiudere le fette in un recipiente ermetico e di tenerle in frigo per non più di un giorno.

Un’ottima idea per la cena di questa sera, non vi sembra?