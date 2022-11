Una torta gustosissima che si prepara senza forno: cremosa e croccante insieme

Oggi andremo a preparare insieme una torta golosissima cremosa e croccante insieme per cui non avremmo bisogno del forno, favolosa

Di sicuro è bello infornare qualcosa e sentirne il profumo che si spande nell’aria. Ma non sempre abbiamo a disposizione gli ingredienti il tempo necessario per farlo. Questo significa dover rinunciare a qualcosa di goloso? Assolutamente no! Una torta gustosissima che si prepara senza forno: cremoso e croccante insieme!

Così saporita che farà perdere la testa ai bambini ma anche ai grandi. Prepararla sarà davvero una passeggiata potrà farlo anche chi dei fornelli non ha proprio la passione. Basteranno pochissimi ingredienti per realizzare una delizia segna di una grande pasticceria. Questa torta è speciale: croccante e cremosa allo stesso tempo, sublime e profumata. Siamo certi che diventerà subito la vostra preferita.

Cremosa e croccante, senza forno: questa torta è davvero un’opera d’arte

Quali ingredienti useremo:

– 300 g di biscotti secchi al cacao;

– 150 g di burro;

– 500 g di mascarpone;

– 200 g di zucchero a velo;

– 50 g di gocce di cioccolato bianco;

– cioccolato fondente quanto basta.

Per prima cosa dobbiamo sbriciolare i biscotti: possiamo usare un frullatore o un matterello come preferite. Intanto faremo sciogliere il burro a bagnomaria fino a fonderlo del tutto e lo lasceremo intiepidire. Andiamo quindi a riversare la granella di biscotti all’interno di uno stampo per dolci apribile. Versiamo il burro fuso e lavoriamo fino ad ottenere composto appiccicoso che dovremo modellare a formare la base. Facciamolo quindi riposare in frigo per una decina di minuti fino a quando non sarà sodo.

Intanto lavoriamo il mascarpone insieme allo zucchero a velo usando un frullino. Quando la nostra crema sarà omogenea e vellutata uniremo le gocce di cioccolato bianco e le distribuiremo con una spatola. Poi la copriremo con la pellicola per alimenti e faremo assestare anche questa in frigo per 10 minuti. Riprendiamo lo stampo e ricopriamo la base di biscotti con la crema ottenuta, usando una spatola per distribuire e livellare per bene.

Metteremo tutto in frigo a riposare per altri 10 minuti. Intanto faremo sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Lo useremo per creare delle decorazioni sulla crema, come dei fili disordinati o dei ghirigori. Un’ultima volta in frigo e poi la nostra torta sarà pronta da gustare. Favolosa e senza rivali!

Apriamo con delicatezza lo stampo così da liberare la torta. Se avrete avuto pazienza la crema sarà bella soda e gli strati perfettamente visibili: quello croccante di biscotti e quello cremoso. Una squisitezza che non vi dimenticherete più!

Consiglio extra: potete realizzare la crema anche in un altro gusto, come al cioccolato, usando della crema alla nocciola. In questo caso vi consigliamo di usare biscotti classici e non al cacao.