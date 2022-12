Cosa non puoi proprio fare con il tuo cane anche se sembra divertirsi: è proprio vietato dalla legge. Forse ancora non lo sapevi.

Chi vive con il proprio amico a quattro zampe sa bene quanto sia bello condividere con lui ogni momento della propria vita.

In particolare, se si ha un cane non c’è niente di meglio che fare lunghe passeggiate, giocare al parco o andare in vacanza insieme, giusto per citare alcune delle infinite attività che si possono svolgere con ‘Fido’. C’è però una cosa che non puoi proprio fare con lui anche se sembra divertisti, poiché è vietato perfino dalle legge. Sai già di che cosa stiamo parlando? Quando lo scoprirai non riuscirai proprio a crederci. Forse non l’avresti mai immaginato!

La vita con un amico a 4 zampe

Gli amanti degli animali lo sanno: vivere con un amico a 4 zampe può davvero regalare delle grandissime soddisfazioni. Che sia un gatto o un cane poco importa. I nostri pelosetti sono sempre pronti a tenerci compagnia e a condividere con noi ogni momento della nostra vita, brutto o bello che sia.

Ci offrono conforto nei momenti di difficoltà e ci fanno le feste quando torniamo a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Insomma, solo con la loro presenza costante riescono a farci sorridere e a migliorare la nostra esistenza. Fra l’altro è dimostrato che avere un animale domestico fa bene anche ai bambini, in quanto rappresenta un valore aggiunto per la loro educazione. Inoltre, è anche una grande compagnia per chi vive da solo o per gli anziani.

Cosa non puoi proprio fare con il tuo cane

Al di là degli infiniti aspetti positivi del vivere insieme ad un amico a 4 zampe ad ogni età, è bene sapere che esistono alcune attività che non si possono svolgere con lui. Come sappiamo, non possono entrare in determinati luoghi pubblici oppure devono indossare museruola e guinzaglio per poterlo fare nel caso dei cani.

Quest’oggi, però, non vogliamo parlare di questo, ma di un’altra abitudine molto diffusa che potrebbe sembrare divertente, ma che in realtà nasconde alcuni pericoli per noi e per il nostro cane. Riesci ad immaginare di che cosa si tratta? Fai molta attenzione perché è vietato dalla legge.

In pratica, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada, “ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo”. Ciò significa, quindi, che non dovremmo mai andare in bicicletta tenendo il nostro cane al guinzaglio. Questa abitudine, di fatto, può rivelarsi molto pericolosa e può essere perfino considerata una forma di maltrattamento poiché obbliga il nostro amico a 4 zampe a stare al passo della bicicletta, magari sotto il sole. Lo sapevi? Di sicuro d’ora in poi ci starai più attento.