Con il Natale è alle porte siamo tutti alle prese con il menù della giornata. Vogliamo che sia un pranzo davvero perfetto, che lasci i nostri ospiti a bocca aperta. Ovviamente si partirà con gli antipasti per poi finire con i dolci. Proprio perché si tratta di una ricorrenza così sentita ci teniamo a fare bella figura. Il dolce natalizio a cui non hai mai pensato: ti servono dei coni da gelato, che spettacolo!

Una ricetta semplicissima ma anche super golosa e soprattutto un vero spettacolo per gli occhi. Ne andranno matti tutti, grandi e piccini e sarà un’idea in perfetto tema con le festività. Mettiamoci all’opera, che ne dite?

Ti servono dei coni gelato per preparare questo dolce natalizio

Di cosa abbiamo bisogno:

coni gelato;

300 grammi di mascarpone;

150 grammi di zucchero a velo + 200 grammi per la classa;

una tavoletta di cioccolato fondente;

gocce di cioccolato fondente quanto basta;

acqua calda (circa due cucchiai);

confettini colorati;

coloranti alimentari.

Per prima cosa dedichiamoci alla crema. In un recipiente lavoriamo il mascarpone con un frullino aggiungendo poco alla volta anche lo zucchero a velo. Quando la crema sarà liscia e omogenea distribuiamo le gocce di cioccolato con una spatola. Mettiamo la crema a rassodare in frigo coperta dalla pellicola per alimenti.

Prendiamo i nostri coni gelato e livelliamo la base, il cerchio d’apertura, per assicurarci che possano stare in piedi. Andiamo a farcirli con la crema ottenuta e rimettiamo in frigo, stesi, per almeno una decina di minuti.

Intanto sciogliamo il cioccolato fondente a bagnomaria e prepariamo della carta da forno stesa su un ripiano. Con un cucchiaio realizziamo dei cerchi di cioccolato fuso sulla carta da forno e mettiamoli in freezer ad indurire. Dovranno essere leggermente più larghi dell’apertura dei coni.

Quando saranno ormai sodi, stacchiamo con delicatezza i cerchi di cioccolato dalla carta da forno e sistemiamoli in un vassoio. Adagiamo su ogni cerchio un cono, la cioccolata fungerà da “tappo” per impedire che esca la crema. Basterà sciogliere leggermente il cioccolato usando un cucchiaino riscaldato in modo che il cono si “incolli”.

Rimettiamo in frigo mentre prepariamo la ghiaccia colorata. In una ciotola versiamo lo zucchero a velo rimasto e uniamo poco alla volta l’acqua calda. Regolatevi voi stessi sulla quantità, non dovrete ottenere un composto troppo liquido. Aggiungete il colorante che volete, noi lo abbiamo scelto verde così che i coni sembrino degli alberelli. Una volta pronta la ghiaccia immergiamo i nostri coni così da ricoprirli. Lasciamo rassodare pochi istanti in frigo e decoriamo con zuccherini e confettini. Che delizia!