Tutti ne abbiamo un rotolo in casa: il trucco che devi conoscere quando usi la carta da forno, lo avresti mai immaginato? Pazzesco!

Quando ci mettiamo ai fornelli abbiamo una serie di alleati preziosi che ci danno una mano ad evitare disastri. Di alcuni non possiamo proprio fare a meno, come ben saprete. Oggi parleremo di un prodotto specifico che tutti conosciamo e apprezziamo in cucina. Il trucco che devi conoscere quando usi la carta da forno: pazzesco, lo avresti mai immaginato?

Se anche a voi è successo di avere qualche problema con questo prodotto, siete nel posto giusto. Abbiamo per voi un consiglio prezioso che vi tornerà utilissimo per risolvere due inconvenienti in una sola volta: incredibile, vero? Scommettiamo che non ci avevate mai pensato, ma una volta che vi renderete conto che funziona davvero, userete questo trucco tutte le volte che serve.

Carta da forno, il trucco da provare: chi lo avrebbe mai detto? Funziona davvero!

Abbiamo detto che questo prodotto ci torna utilissimo in molti modi. Per evitare, ad esempio, che i dolci che prepariamo, i biscotti, le torte, ma anche i contorni, si attacchino al recipiente una volta in forno. Ma possiamo servircene anche per stendere gli impasti evitando di usare altra farina o per realizzare una sac a poche fai date in poche mosse. Dunque, non possiamo farne a meno.

Eppure, vi siete presto resi conto che usare la carta da forno non è proprio un gioco da ragazzi. Riuscire a modellarla a seconda del recipiente può diventare un incubo. Ma non solo! Vi è capitato anche che si sia bruciata in forno, generando così una puzza insopportabile mentre si anneriva. Volete evitare che succeda ancora? Fate come vi spieghiamo!

Ciò che dobbiamo fare è semplicemente bagnare la carta da forno. Sì, avete capito bene. Passatela sotto l’acqua a temperatura: state tranquilli, non si romperà. Non c’è bisogno di inzupparla, basterà inumidirla. Strizzatela, dunque, per rimuovere il liquido in eccesso. A questo punto vi accorgerete che modellarla è diventato molto più semplice. Sarete in grado di darle la forma che volete, seguirà le vostre mosse man mano che la sistemerete nel recipiente o nello stampo.

Bagnandola, otterrete anche di risolvere anche un altro problema molto comune. Quale? Eviterete che si bruci a causa delle alte temperature del forno. Capita, infatti, che superata una certa gradazione, solitamente dopo i 200 gradi, la carta da forno possa iniziare ad annerirsi e puzzare. Da bagnata, invece, questo non succederà: resterà perfetta! Ci avevate mai pensato? Due soluzioni in un colpo solo: un trucco furbo e semplicissimo che non ci costa niente ma funziona in modo incredibile. Provare per credere!