Se fai così non ti mancherà mai l’aglio: lo puoi coltivare in uno spazio piccolissimo e in pochi semplici gesti. Guarda un po’ qua!

L’aglio è senza dubbi uno degli ingredienti più utilizzati nella cucina italiana e non solo. Perfetto per insaporire tantissime pietanze diverse è, però, usato anche in altre circostanze, ad esempio come rimedio naturale contro alcuni disturbi.

Ma hai mai provato a coltivarlo direttamente a casa tua anziché comprarlo al supermercato? Provaci subito: lo puoi fare in uno spazio piccolissimo e in pochi semplici gesti. Guarda un po’ qua con i tuoi stesi occhi: davvero incredibile! Ecco come devi procedere.

Quali sono i benefici

Prima di svelare come è possibile coltivare l’aglio direttamente a casa propria, andiamo a dare un’occhiata a quelli che sono i suoi benefici. Forse non tutti lo sanno, ma questo alimento vanta una serie di proprietà benefiche per la salute del corpo, tra cui:

svolge un’azione antiossidante, antibatterica, antivirale e antimicotica;

mantiene in salute il sistema cardiovascolare;

abbassa la pressione sanguigna;

rafforza il sistema immunitario e previene malanni di stagione come influenza e raffreddore;

contrasta le malattie cutanee;

tiene sotto controllo i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue;

favorisce l’apparato respiratorio;

vanta delle proprietà afrodisiache.

Puoi coltivare l’aglio in uno spazio piccolissimo e in pochi semplici gesti

Forse non ci avevi mai pensato prima d’ora, ma puoi coltivare l’aglio direttamente a casa tua! Al contrario di quanto si possa immaginare, puoi farlo in uno spazio piccolissimo e in pochi semplici gesti. Sei curioso di sapere come procedere? Allora basta perdere altro tempo prezioso e mettiamoci al lavoro. Per prima cosa, devi scegliere un bulbo biologico, vale a dire quindi uno che non sia stato precedentemente trattato con pesticida ed altri prodotti chimici.

Dopodiché, prepara delle piccole trincee nel terreno, aggiungi del compost e pianta i tuoi bulbi distanziandoli di almeno 15 centimetri gli uni dagli altri e ad una profondità di 2 o 3 centimetri. Posiziona ogni spicchio con la punta verso l’alto e ricordati di annaffiare con costanza. Se durante la loro crescita le piantine d’aglio dovessero afflosciarsi, concimale in modo tale da arricchire il terreno con sali minerali come azoto, potassio, magnesio e calcio.

L’aglio potrà, infine, essere raccolto quando almeno un terzo delle foglie appariranno pallide e secche. Taglia, quindi, gli steli alla base e conserva la testa d’aglio in un luogo fresco, asciutto, arieggiato ed ombreggiato almeno per una settimana prima di utilizzarlo. Evita, invece, di lasciarlo a diretto contatto con fonti di calore o di esporlo al sole e alla pioggia. Si ricorda, inoltre, che il periodo migliore per coltivare l’aglio è l’autunno, ma nei climi più miti è possibile farlo anche nel periodo compreso fra il tardo inverno ed inizio primavera.