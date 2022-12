Bere 2 litri d’acqua al giorno fa davvero bene all’organismo? La parola degli esperti

Bere 2 litri d’acqua al giorno fa davvero bene alla salute dell’organismo? La parola degli esperti: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Quante volte ti sarai sentito dire che bisogna bere almeno 2 litri d’acqua al giorno? Bere tanto, di fatto, è una sana abitudine che aiuta a drenare il corpo eliminando le scorie ed i liquidi in eccesso, inoltre aiuta anche a mantenere il proprio peso forma.

Ma siamo davvero sicuri che questa sia la giusta dose consigliata? A tal proposito, consumare troppa acqua alle volte ci fa sentire gonfi e a disagio, senza contare poi che ci obbliga ad avere sempre un bagno a portata di mano. È chiaro, quindi, che quella che in apparenza sembrerebbe essere una buona consuetudine può avere anche alcuni effetti indesiderati.

Ad ogni modo, per capire esattamente quanta acqua bisognerebbe bere al giorno dobbiamo affidarci al parere degli esperti. Nei prossimi paragrafi scoprirai, quindi, tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Bere 2 litri d’acqua al giorno fa davvero bene all’organismo?

Di sicuro te lo sarai domandato anche tu almeno una volta nella vita: quanta acqua bisogna bere al giorno? Spesso si sente dire che la dose giusta sia almeno 2 litri, ma siamo davvero certi che sia così? Scopriamolo subito. Secondo quanto affermato da medici e nutrizionisti, la quantità corretta di liquidi che deve assumere un individuo adulto è proprio di 2 litri complessivi.

Questo apporto, infatti, garantisce all’organismo di recuperare i liquidi persi con le urine e distribuire nel corpo la giusta quantità d’acqua alle cellule. Ad ogni modo, per non andare incontro a nessuna sorpresa, occorre fare alcune precisazioni.

La parola degli esperti

Come abbiamo detto poco fa, secondo gli esperti nell’arco di una giornata bisognerebbe introdurre nel corpo 2 litri complessivi d’acqua. Questo non significa, quindi, per forza bere 2 litri d’acqua. Il suggerimento dei medici per facilitare la missione, è quello di munirsi di 3 bottigliette d’acqua da mezzo litro ciascuna, in modo da riuscire a bere almeno 1,5 litri d’acqua. In questo modo, il restante mezzo litro potrà essere ingerito attraverso gli alimenti.

Questo ovviamente vale per le persone sane. Nel caso in cui, invece, si soffra di particolari disfunzioni come cardiopatia ed insufficienza renale, l’apporto di liquidi giornaliero dovrà essere inferiore. Ad ogni modo, per maggiori informazioni si suggerisce di consultare il proprio medico di riferimento. A tutto ciò, bisogna poi aggiungere anche degli altri fattori.

Ad esempio, chi pratica sport dovrà reintegrare maggiori quantità d’acqua, poiché questa è andata persa attraverso la sudorazione. Discorso analogo anche d’estate, quando è fondamentale mantenere il proprio organismo perfettamente idratato a causa delle elevate temperature esterne. Possiamo, dunque, concludere che la dose giornaliera d’acqua consigliata dagli esperti corrisponde proprio a 2 litri. Tuttavia, è sempre bene valutare caso per caso a seconda del soggetto in questione.