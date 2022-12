Forse non tutti lo sanno, ma in alcune fasce orarie gli elettrodomestici consumano di più: evitiamo di accenderli in queste ore specifiche

Gli elettrodomestici sono fondamentali in casa, senza non sapremmo davvero come fare. Di alcuni non possiamo proprio fare a meno, basti pensare al frigo o alla lavatrice. Certo, il consumo c’è ed è costante, ma l’aumento dei prezzi e del costo delle utenze è una realtà da affrontare a fine mese. Evita di accendere gli elettrodomestici in queste precise fasce orarie: consumano molto di più.

Certo, non stiamo dicendo che in questo modo la bolletta sarà azzerata o che, in un solo mese, avremo modo di vedere un risparmio pazzesco che ci cambierà la vita. Però, di sicuro, un po’ alla volta, facendo attenzione a questo dettaglio, ci renderemo conto che alla fine dell’anno in effetti un risparmio, importante, c’è stato. Vediamo allora cosa c’è da sapere.

Occhio a queste fasce orarie quando accendi gli elettrodomestici: cosa devi sapere

A volte non dipende da noi, dobbiamo adattarci agli impegni della giornata e, di conseguenza, siamo costretti a utilizzare lavatrice, ferro da stiro, asciugatrice, quando possiamo. In questi casi non si può fare molto, se non cercare di organizzarsi al meglio.

Se, però, abbiamo la possibilità di scegliere un determinato momento nella giornata per lavare i piatti o fare il bucato, allora meglio sapere quando è quello migliore. Non tutti sanno che in alcune fasce orarie, infatti, il dispendio energetico viene a costare di più.

Ovviamente, ognuno ha il proprio contratto e piano tariffario e su questo non ci sono dubbi. In linea di massima, però, possiamo dire che in alcuni orari della giornata è più conveniente rispetto ad altri mettere in funzione i nostri elettrodomestici. Questo non vale, ad esempio, per chi ha una tariffa monoraria, vale a dire che paga la stessa cifra in qualsiasi ora del giorno.

Volendo fare un quadro generale, si può dire che dal Lunedì al Venerdì, tra le 8 circa del mattino e le 19 di sera, il consumo verrà a costare più di ogni altro momento. Il costo cala un po’ se decidiamo di usare gli elettrodomestici in questi stessi giorni, aggiungendo anche il Sabato, tra le 7 e le 8 del mattino e tra le 189 e le 23 di sera.

Infine, un costo ridotto, invece, lo avremo accendendoli in qualsiasi giorni della settimana, tra le 23 di sera e le 7 del mattino. In base a questo schema generale, potremo regolarci e capire quando è il momento migliore di sbrigare le faccende, nostri impegni permettendo. Ripetiamo, non ci saranno diminuzioni significative nella bolletta nell’immediato, ma a lungo andare potremo davvero risparmiare! Tenere d’occhio il portafogli, del resto, è fondamentale oggigiorno.