L’inverno è arrivato e il freddo si fa sentire: quanto costerà riscaldare casa questo inverno, con il caro bollette, qualche previsione

Non c’è che dire, l’inverno è arrivato con il suo freddo gelido a penetrare nelle nostre case. Questa stagione, amatissima e splendida, porta con sé una serie di problemi che dobbiamo affrontare come meglio possiamo. Il maltempo, ad esempio, i fenomeni atmosferici che spesso ci obbligano in casa, le gelate. Facciamo qualche previsione: quanto costerà riscaldare la casa questo inverno con il caro bollette.

Inutile negarlo, i prezzi sono saliti alle stelle e lo stesso hanno fatto i costi delle utenze. Un picco in crescita che ha davvero messo a dura prova gli italiani. Alle soglie di Dicembre ci ritroviamo con l’inverno ormai pronto a portare il freddo nelle nostre case: ma quanto ci costeranno i riscaldamenti? Proviamo a fare una previsione.

Quanto costerà scaldare casa quest’anno con il caro bollette

Capire che quest’anno la spesa per i riscaldamenti sarà superiore alla norma non è difficile. Ce ne siamo resi conto già da qualche mese e la situazione, al momento, non sembra destinata a cambiare a stretto giro. Gas e luce sono già schizzati alle stelle e gli italiani sono ormai rassegnati all’idea che, questo inverno, si dovrà tirare la cinghia anche per quanto riguarda i riscaldamenti. Ma di quanto? Proviamo a capirlo.

Ovviamente non c’è nulla di sicuro, né si tratta di una stima certa. Sono mere ipotesi basate sul rincaro delle utenze a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi. Tutti dipenderà, ovviamente, anche dal tipo di riscaldamento, dai materiali, dal periodo, dalla fascia oraria e così via.

Iniziamo dal Gas, il cui aumento è stato stimato circa all’11 % rispetto allo scorso anno. Un incremento di certo importante che peserà sulle nostre tasche in modo evidente. Le cose, però, non sembrano migliori se si pensa ai classici caminetti. Il legno, infatti, verrà a costare il 43% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, il Bioetanolo, ha visto salire in modo importante il costo fino al 57% in più. Infine, il Gasolio, costerà circa il 32% in più dello scorso anno. Pur non volendo fare conti precisi e dando per scontato che si tratti di ipotesi, non c’è dubbio che, quest’anno, riscaldare casa sarà molto caro.