E’ il modello di business online che sta spopolando in Italia: ma in cosa consiste davvero e quali sono i rischi? Scopriamo insieme ogni cosa.

Negli ultimi tempi sta spopolando in Italia e non solo un modello di business che sembra portare ad un guadagno in modo facile e veloce. Il nome con cui lo si identifica è dropshipping, una parola spesso utilizzata a sproposito e in modo del tutto sbagliato. Dietro un guadagno che può o non può essere facile ci sono sempre una serie di criteri da tenere in considerazione.

Ma in che cosa consiste? Questo modello viene definito come il metodo che permette di vendere prodotti online senza però possederli fisicamente. Ci sono delle persone che lavorano e che anzi lo mettono in pratica facendolo partire, ovvero il venditore, il fornitore e il cliente. Qui il fornitore ha il compito di conservare la merce e deve anche prendersi cura della spedizione. Facendo in questo modo è lui ad avere l’onere del magazzino.

Attraverso questo modello però non è proprio il fornitore ad avere maggiori vantaggi ma in questo caso il venditore. Quest’ultimo infatti non ha spese che possano riguardare il magazzino e la sua occupazione e inoltre non deve impegnarsi per la fase di spedizione. Sembra tutto molto semplice spiegato così ma anche con l’attuazione di questo metodo online ci sono molti rischi da prendere in considerazione: vediamo quali sono.

Il dropshipping è un modello che consente di vendere prodotti online senza possederli fisicamente. Prevede la presenza di tre persone: il venditore, il fornitore e il cliente. Molti credono che questo sia il modello di business che permette di guadagnare in modo facile e anche veloce ma non è esattamente così. Anche per questo metodo, come per ogni cosa, ci sono rischi a cui si potrebbe andare incontro.

Questo settore ha molta concorrenza quindi basta veramente poco per poter cadere ed è difficile riprendersi. Succede anche che i venditori che vogliono guadagnare per farlo hanno anche bisogno di trovare clienti. Per affermarsi sul mercato tendono a chiedere cifre basse e questo a lungo andare potrebbe portare a non sufficienti compensi per pagare tutte le spese necessarie per mettere in atto questo business. Inoltre è importante affidarsi a fornitori seri: un piccolo errore e la troppa fiducia potrebbe portare a brutti imprevisti.

Anche il consumatore ha i suoi rischi, potrebbe infatti ricevere un prodotto inviato da un Paese extraeuropeo e questo andrebbe incontro a spese doganali che potrebbero cadere su di lui. Il dropshipping sembra il modello di business che permette di guadagnare in modo facile e veloce ma prima di praticarlo bisogna tenere conto anche i rischi.