Non avrai più il problema del calcare sui vetri della doccia con questo trucchetto che in pochi conoscono

Anche se hai una cura impeccabile del tuo bagno, il problema del calcare sui vetri della doccia è sempre in agguato: sbarazzatene così!

Tra le faccende domestiche ritenute più faticose c’è sicuramente la pulizia del bagno. Questa stanza così importante per tutte le case è per sua stessa natura l’ambiente più soggetto ad ospitare microbi e batteri e igienizzare costantemente le sue superfici è necessario se si vuole vivere in condizioni sicure per la salute. Inutile sottolineare che un bagno pulito e in ordine è un ottimo biglietto da visita anche per gli ospiti che non potranno fare a meno di notare l’attenzione che abbiamo per la nostra dimora.

Tuttavia, ci sono alcuni punti della toilette particolarmente ostici da pulire a fondo perché soggetti alla formazione del calcare indipendentemente dalle accortezze che adottiamo. Stiamo parlando dei vetri della doccia, dove i residui di calcare tendono ad accumularsi particolarmente in conseguenza del vapore acqueo presente nel bagno.

Sono soprattutto il calcio e il magnesio a restare depositati sul vetro e a formare quei bruttissimi aloni he fanno sembrare la doccia sporca. Cosa fare per eliminarli? Se pensi che un anticalcare sia l’unica soluzione al problema, ti sbagli: puoi ottenere lo stesso risultato con un rimedio naturale e molto economico. Ti basteranno pochissimi ingredienti e il gioco sarà fatto!

Elimina il calcare sui vetri della doccia con questo facile trucco: risparmierai e il tuo bagno sarà come nuovo

Se per pulire a fondo il water dai tanti germi e batteri che possono assediarlo vi abbiamo suggerito un trucchetto utilissimo, stavolta vogliamo consigliarvi come risolvere un altro inconveniente piuttosto frequente con cui ci troviamo a lottare spesso in casa. Diciamoci la verità, quegli aloni di calcare sui vetri del box doccia sono proprio antiestetici!

Per mettere fine a questo fastidioso inconveniente, ti occorrono solamente due cucchiai di aceto bianco e della semplice acqua. Versali entrambi in uno spruzzino e spruzza la soluzione sugli aloni di calcare. Dopo alcuni minuti, risciacqua con un panno asciutto e pulito e vedrai che le macchie saranno sparite. L’aceto bianco è inoltre un potente disinfettante ed antibatterico, quindi sarà in grado di garantire la massima igiene alla tua doccia.

Può capitare a volte che le incrostazioni siano piuttosto difficili da rimuovere e in questo caso basterà aggiungere all’aceto e all’acqua un altro semplicissimo ingrediente che sicuramente hai in casa ovvero il sale grosso. Versa in una bacinella l’acqua e l’aceto e poi immergi nel liquido una spugna pulita. Dopodiché passa quest’ultima in un piattino con il sale grosso. Tutto ciò che devi fare è strofinare il vetro e risciacquare come abbiamo visto nel primo caso.

Grazie alle sue capacità abrasive, il sale eliminerà alla perfezione il calcare, provare per credere!