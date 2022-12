Prima di fare le pulizie devi pensare a disinfettare questo: ti insegno un trucco infallibile

Prima di iniziare a fare le pulizie di casa devi disinfettare questo: puoi farlo provando con questo trucco infallibile ed hai risolto!

Le faccende domestiche sono un fastidioso tarlo per molti. Diciamoci la verità, rassettare casa non è sicuramente una delle attività più piacevoli alle quali ci dedichiamo, ma ci tocca se vogliamo abitare in un ambiente pulito e libero da germi e batteri.

Come sappiamo infatti questi proliferano in ogni angolo di casa e se non ci occupiamo di provvedere in maniera adeguata alle pulizie di casa, finiremmo in un bel problema! Forse però molti ignorano che prima ancora di iniziare a fare le pulizie, tutti gli strumenti che adoperiamo per queste devono necessariamente essere puliti e disinfettati. Altrimenti il rischio è quello di spostare solamente sporco, germi e batteri da una parte all’altra. Pensiamo alla scopa, alla spugna ed a tutti gli strumenti che impieghiamo quando facciamo le pulizie. E tu li disinfetti? Da questo momento faresti bene a farlo perché non immagini quanti germi si annidano in essi! Con questo trucco infallibile potrai disinfettare tutto in poche mosse. Ecco cosa devi fare.

Disinfettare gli strumenti per le pulizie in poche mosse: con questo trucco farai in un attimo e non spenderai un soldo (o quasi)

Fra tutti gli strumenti d’ausilio per le faccende domestiche sicuramente le più sporche sono le spugne che utilizziamo per pulire la cucina ed il bagno. Queste assorbono miliardi di germi e necessitano infatti di essere sostituite a tempo debito per evitare una eccessiva proliferazione di germi e di sporco. Almeno ogni 15 giorni è necessario sostituire le spugne, ma nel frattempo nell’arco di queste due settimane quanti sono quelli che almeno un paio di volte disinfettano le spugne? Beh, è cosa assai fondamentale farlo ed a questo proposito possiamo servirci di un semplicissimo trucco che potrà esserci d’aiuto perché non richiede nessun prodotto costoso se non un ingrediente naturale che adoperiamo spesso in casa ed anche ai fornelli. Di cosa stiamo parlando? L’aceto di vino bianco è un ottimo disinfettante naturale. E’ impiegato in molte faccende domestiche e svolge molto bene il suo lavoro. Proprio per questo ecco che a tal proposito possiamo utilizzare l’aceto per disinfettare le spugne. Come fare?

Il procedimento è davvero molto semplice. Ci basterà riempire un pentolino con acqua ed un bicchierino di aceto dopodiché al suo interno immergiamo la spugna. Portiamo il pentolino sul fuoco e facciamo bollire la soluzione con la spugna all’interno. Dal punto di ebollizione attendiamo una decina di minuti per poi spegnere la fiamma e lasciare raffreddare. Una volta che abbiamo completamente lasciato raffreddare il tutto, potremmo estrarre la nostra spugna, sciacquarla e strizzarla. Et voilà, eccola perfettamente disinfettata e pronta per un nuovo utilizzo!