Se ogni mese devi pagare l’affitto di casa c’è una buona notizia per te: ecco di cosa si tratta

Se ogni mese devi pagare l'affitto di casa c'è una buona notizia per te:

Con l’aumento del costo della vita causata dalla recente inflazione, le spese domestiche sono lievitate pressoché alle stelle. Gas, corrente elettrica, materie prime e chi più ne ha più ne metta.

Insomma, al giorno d’oggi far fronte alla miriade di cose da pagare è diventato per molti un vero e proprio problema. Pertanto, anche fronteggiare quelle spese che fino a qualche tempo fa erano considerate ordinare, come ad esempio pagare l’affitto di una casa, hanno iniziato ad incidere pesantemente a fine mese.

Per molte famiglie italiane la principale spesa mensile connessa alla casa è il canone d’affitto che può variare significativamente da città a città. Bisogna, inoltre, tenere presente che con l’inflazione anche questi costi hanno subito in qualche caso un notevole rialzo.

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, pagare l’affitto di casa è diventato per molte famiglie di italiani un vero e proprio problema. A causa dell’aumento del costo della vita, anche quella che fino a poco tempo fa era una certezza si è trasformata in un’incognita. Come è possibile, dunque, arrivare a fine mese?

Niente paura, perché per chi ha una casa in affitto c’è una buona notizia. Per cercare di autoridurre il canone, risparmiando così una bella somma di denaro, è possibile adottare alcuni utili accorgimenti. In particolare, con la Legge di Bilancio 2022 è stato introdotto il cosiddetto bonus affitto, vale a dire un contributo a fondo perduto che, sebbene non sia rivolto direttamente agli inquilini bensì ai proprietari dell’immobile, aiuta questi ultimi a non perdere i propri soldi nel momento in cui i locatari in difficoltà non riescono a pagare il canone mensile.

Purtroppo, però, non c’è ancora la certezza che il nuovo Governo proroghi la misura anche per il prossimo anno a causa della limitata disponibilità di risorse economiche. Ecco perché alcune regioni come Lombardia e Lazio si sono già mobilitate per inserire tali incentivi all’interno dell’ordinamento locale, così da poter garantire a chi ne ha bisogno tutto l’aiuto necessario anche nel 2023.