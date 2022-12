Sua sorella è incinta: il sogno di tre mesi prima le aveva rivelato la sconvolgente realtà

Un sogno ricorrente l’ha tormentata per tre mesi: sua sorella è incinta, ma la gravidanza nasconde un terribile segreto.

Il concetto di tradimento ha sempre inquietato l’animo umano fin da tempi più remoti. Che sia in amore, in amicizia, nel rapporto tra consanguinei, si tratta sempre di un vero e proprio trauma per chi lo riceve anche perché il più delle volte giunge inaspettato e da chi non avremmo mai immaginato. E’ quanto è successo a Vittoria, una ragazza che ha voluto condividere la propria esperienza sui social attraverso l’account TikTok Sterie.

La vicenda è alquanto surreale e davvero raccapricciante per chiunque non riesca a concepire simili comportamenti dalle persone più vicine a livello familiare e sentimentale. Sterie è una tiktoker che condivide sulla famosa piattaforma cinese i racconti dei suoi seguaci sui sogni più inquietanti e bizzarri, per lo più ricorrenti, e che spesso si rivelano premonitori.

Tra questi, appunto, anche Vittoria ha voluto far conoscere a tutti la storia che la vede tristemente protagonista e che le era stata rivelata in sogno ben tre mesi prima di scoprire l’amara verità. Una verità che mai avrebbe reputato possibile, ma a quanto pare ai sogni a volte andrebbe prestata attenzione perché il nostro inconscio potrebbe voler rivelarci attraverso di essi cose davvero insospettabili, almeno secondo la logica.

Vediamo nel dettaglio cosa ha raccontato Sterie su ciò che è capitato a Vittoria.

Sua sorella le rivela di essere incinta, ma la gravidanza nasconde una realtà molto dolorosa per lei

Nel video di Sterie su TikTok si legge: “Ho passato 3 mesi esatti a sognare il mio fidanzato che mi tradiva con mia sorella”. Questo l’inizio della storia di Vittoria, l’utente protagonista di questa assurda vicenda. Assurda perché le due ragazze sembravano molto legate: “Ma avendo un legame molto forte con lei mi sembrava impossibile”, dice.

Dopo tre mesi durante i quali aveva cercato di scacciare quell’orribile pensiero dalla mente, esplode però la ‘bomba’: “Peccato che un giorno il mio fidanzato si è presentato con lei dandomi la notizia che era incinta esattamente di 3 mesi”. Un sogno premonitore quindi, che giusto tre mesi prima l’aveva avvertita di ciò che stava accadendo alle sue spalle, ma che lei sarebbe stata pronta a giurare si trattasse solo di uno stupido sogno.

Innumerevoli i commenti ricevuti sotto al video in questione, dove parecchi utenti hanno mostrato vicinanza a Vittoria per il bruttissimo tradimento subito. C’è anche chi ha confessato di aver vissujto qualcosa di simile: “Scioccante ma vero, io un’intera estate ho sognato il mio ex con la mia migliore amica…a metà settembre ho scoperto che era vero”.

E a voi è mai capitato di fare un sogno premonitore?