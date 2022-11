Fai molta attenzione a loro: potrebbero realmente tradirti! Sono i segni zodiacali più infedeli

Sono proprio questi i segni zodiacali più infedeli dello Zodiaco: fai attenzione a loro, potrebbero realmente tradirti.

Il tradimento è tra le paure più comuni all’interno di una coppia. Tutti, almeno una volta durante la loro relazione, hanno seriamente temuto di poter essere traditi vedendo degli atteggiamenti poco consoni da parte del proprio partner. Avreste mai immaginato, però, che ci fossero delle persone che – fortemente influenzate dal proprio segno zodiacali – sono più inclini ad adottare questo atteggiamento?

Se a rendere dei finti amici sono questi segni zodiacali, quali saranno quelle stelle che hanno un atteggiamento incline al tradimento? Sia chiaro: quando diciamo ‘tradimento’, non intendiamo solo quello ‘amoroso’, ma anche quello legati ad altri contesti. Che sia, ad esempio, una persona amica che ti volta le spalle da un momento all’altro o un brutto litigio tra familiari, si tratta di situazione che rappresentano sempre un tradimento, no?

La domanda che, però, tutti si fanno è: chi sono quei segni zodiacali più infedeli in assoluto? Chi sono quelle persone che hanno l’abitudine di tradire? Scopriamolo insieme. Una cosa, però, vogliamo assolutamente anticiparvela: non immaginereste mai che tra le stelle più inclini al tradimento ci sia proprio quel segno zodiacale!

Sono i segni zodiacali più infedeli di tutto lo Zodiaco: clamoroso!

Come raccontato in diversi nostri articoli, sono davvero numerosi quegli aspetti caratteriali che sono fortemente influenzati dal segno zodiacali a cui appartiene. C’è chi, ad esempio, ha l’abitudine di fare sempre le stesse cose perché è nato sotto determinate stelle e chi, invece, non è per niente riconoscente nei confronti degli altri perché appartiene a ‘particolare’ segni zodiacali. Quelli che, però, sono inclini al tradimento e, quindi, possono essere definiti a gran voce infedeli, a quali segni appartengono? Ne abbiamo rintracciato di diversi, ma uno in particolare ha immediatamente catturato la nostra attenzione.

Cancro: è questo il segno zodiacale che più ci ha colpito e che, purtroppo, definiamo traditore ‘seriale’. Dal viso angelico e dal carattere estremamente buono, chi è nato sotto questa stella ha l’abitudine di tradire. Che sia per puro divertimento o perché ‘annoiato’ dalla vita di tutti i giorni, il Cancro è facilmente incline al tradimento e a cadere nella provocazione;

è questo il segno zodiacale che più ci ha colpito e che, purtroppo, definiamo traditore ‘seriale’. Dal viso angelico e dal carattere estremamente buono, chi è nato sotto questa stella ha l’abitudine di tradire. Che sia per puro divertimento o perché ‘annoiato’ dalla vita di tutti i giorni, il Cancro è facilmente incline al tradimento e a cadere nella provocazione; Ariete: anche questo è un altro segno che, purtroppo, ha il tradimento nell’indole! Appena ha occasione, non ci pensa due volte e tradisce. Certo, poi se ne pente, ma ormai il tradimento è bello e consumato;

anche questo è un altro segno che, purtroppo, ha il tradimento nell’indole! Appena ha occasione, non ci pensa due volte e tradisce. Certo, poi se ne pente, ma ormai il tradimento è bello e consumato; Vergine: se ci potessero essere delle regole da seguire per il tradimento perfetto, chi è nato sotto questa stella potrebbe seriamente dare delle lezioni. È ‘perfetta’ in tutto e per tutto e, soprattutto, abilissimo ad inventare bugie e menzogne. Se fossimo in voi, staremmo davvero alla larga da lei!

Tra i diversi segni che ci presenta lo Zodiaco, questi sono sicuramente i più inclini al tradimento. Però, come ripetiamo sempre, c’è sempre l’eccezione!

Vi sareste mai immaginati una ‘classifica’ del genere?