Come capire se ti tradisce: questi ‘segnali’ parlano chiaro, fai molta attenzione

Com’è possibile capire se ti tradisce: alcuni segnali parlano davvero molto chiaro, fai attenzione perché così non puoi sbagliare.

La ‘paura’ più ricorrente in una coppia è proprio questa: essere traditi! Non si tratta affatto di mancanza di fiducia nei confronti del proprio partner, ma di uno stato emotivo più che legittimo e che, in diverse occasioni, ha avuto tutte le sue valide ragioni d’esistere. C’è, però, un ‘decalogo’ che permette di capire se il nostro fidanzato la nostra compagna sta intrattenendo una relazione incestuosa? Purtroppo, no: ogni situazione è a sé. Ci sono, però, alcuni ‘segnali’ che parlano davvero molto chiaro.

Così come è importante saper cogliere i gesti di un uomo per capire se la donna che ha al suo fianco è per lui la più bella al mondo, anche quando si tratta di tradimenti è indispensabile dare importanza alle minime cose. Tante volte, infatti, può capitare che il tradimento avviene proprio sotto i nostri occhi e che noi, totalmente abituati alla routine, alla monotonia e, perché no, anche abituati a dare un po’ tutto per scontato, non ce ne rendiamo assolutamente conto. Scoprire il tradimento del proprio partner, diciamoci la verità, in alcuni casi è davvero difficile. Se, però, ci sono alcuni segnali che vi fanno drizzare le orecchie, fate attenzione: potrebbe seriamente tradirti.

Come capire se il proprio partener ci tradisce? Adesso non puoi più sbagliare

Per quanto, tante volte, è importantissimo seguire l’istinto, non possiamo nascondere che è davvero difficile capire se il proprio partner tradisce oppure no. Alcuni, infatti, sono talmente bravi ad avere una doppia vita che risulterebbe piuttosto complicato immaginare il tradimento. Che cosa fare, quindi? Seppure sia un argomento parecchio dibattuto, non possiamo fare a meno di dirvi che ci sono alcuni ‘segnali’ piuttosto chiari che permettono di capire cosa sta nascondendo il proprio partner. Siete pronti a scoprirli?

Iniziate ad avere dei seri dubbi sulla sincerità del vostro partner quando, purtroppo, è continuamente a telefono! Certo, coi tempi che corrono e col diffondersi dello smart working, può anche capitare che una persona lavori col cellulare in mano. Quando, però, non è solito rendervi partecipi di quello accade, allora sì che dovete prestare attenzione; Nel suo linguaggio non c’è più un ‘noi’: fino a poco prima eravate soliti fare progetti di vita insieme ed adesso, tutto ad un tratto, non è più così? C’è qualcosa sotto! Se fossimo in voi, inizieremo ad indagare; ‘Stasera vado a giocare a calcetto’ oppure ‘Trascorro una serata con le amiche’: vi sentite dire spesso questa frase? Beh, non vorremo mai dirvelo, ma potrebbe essere una banale scusa per uscire di casa e stare insieme al ‘terzo incomodo’; Non vi presta più attenzione: se anche quando a casa o state insieme, non vi presta più attenzione, significa che la sua mente è altrove o, purtroppo, con qualcun altro. Usa scuse banali per litigare e, spesso e volentieri, vi mette in cattiva luce.

Questi, purtroppo, sono solo alcuni dei segnali importantissimi per capire se la vostra relazione è sull’orlo di un precipizio. E se, addirittura, il vostro partner vi tradisce.

Il vostro partner o la vostra compagna assume uno di questi atteggiamenti? Non vi distraete: potrebbe davvero tradirvi!