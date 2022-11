Non raccontargli proprio tutto di te perché in genere questi segni zodiacali sono finti amici

Questi segni zodiacali sono proprio dei finti amici: fai attenzione a raccontargli tutto di te, potrebbero pugnalarti alle spalle.

Vi abbiamo già raccontato di quelle persone da cui bisogna stare particolarmente attenti perché soliti raccontare tutti i segreti che gli si raccontano, giusto? Ebbene. Stavolta vogliamo parlarvi di quei segni zodiacali dai quali vi consigliamo di stare ugualmente lontani perché dei veri e proprio finti amici?

Vi è mai capitato di avere delle delusioni in amicizia? Se da una parte, infatti, ci sono quei legami che durano da anni e che continuano ad essere eterni, dall’altra ci sono quelli che terminano da un momento all’altro per via di ‘tradimenti’. Possono essere davvero diversi i motivi che spingono due persone a porre fine ad un rapporto d’amicizia, ma tra quelli più comuni c’è sicuramente la falsità.

Alla fine è proprio vero: le persone non smettono mai di stupire! Quello che, però, lascia parecchio perplessi è quando si scoprono dei lati completamente inediti di persone a cui vogliamo bene e a cui siamo profondamente legate. Da qui, quindi, stacca dapprima un sentimento di delusione ed, in seguito, un immediato distacco. Come fare, però, per capire se si ha a che fare con un finto amico? Fate attenzione a questi segni zodiacali: sono un vero e proprio campanellino d’allarme.

Questi segni zodiacali sono dei veri e propri finti amici: fai molta attenzione a loro!

Se avete delle grandi aspettative dal rapporto d’amicizia, non possiamo fare a meno di raccomandarvi di fare parecchio attenzione ad alcuni segni zodiacali. Così come quelle persone che mettono sempre il cuore in tutto ciò che fanno, ricevendo spesso e volentieri delle delusioni, esistono anche coloro che vengono facilmente delusi da quelli che si decantano degli ottimi amici, ma che poi nella realtà sono pronti a pugnalarti alle spalle. Si, parliamo proprio di quei finti amici, da quali fareste davvero bene a starne lontano.

Com’è possibile capire, però, se abbiamo a che fare con qualcuno che può deluderci da un momento all’altro? Anche in questo caso, il segno zodiacale può essere importantissimo. Se, infatti, avete un legame d’amicizia con qualcuno che appartiene al segno della Bilancia e l’Ariete, fareste bene a ridimensionare il vostro rapporto perché potrebbero ferirvi da un momento all’altro. Perché? Scopriamo insieme qualche cosa in più:

La Bilancia è considerato uno di quei segni particolarmente ‘finto’ perché, alla fine dei conti, è lui stesso completamente disinteressato ad avere qualsiasi tipo di rapporto. Tutto quello che questo segno instaura è esclusivamente un rapporto di convenienza, che quando non gli sta più bene, chiude da un momento all’altro;

Anche l'Ariete è uno di quei finti amici! Ci spieghiamo meglio: chi è nato sotto questa stella, crede tantissimo al valore dell'amicizia, ma fino a quando non gli conviene. Appena vede qualcosa che non gli sta bene, è pronto a pugnalarti alle spalle.

Se anche voi conoscete una persona con questo segno zodiacale, fate molta attenzione a tutto quello che fa.