Toccasana per i capelli ma non solo: il balsamo ha un uso alternativo che ti lascerà senza parole; ti risolverà un grosso problema.

È uno dei prodotto più utilizzati per i tuoi capelli insieme allo shampoo. Si, perché grazie all’azione del balsamo, la tua chioma risulterà più idratata, più lucente e più sana. E, ovviamente, sarà molto più semplice pettinarsi e districare i nodi che si formano dopo aver lavato a fondo i capelli. Ma se ti dicessimo che il balsamo è ottimo anche lontano da doccia, bagno e capelli?

Proprio così, questa ‘crema miracolosa’ fa pare di tutti quei prodotti che, oltre a quello principale che conoscono tutti, prevede diversi usi alternativi, spesso impensabili. Se vuoi scoprire come puoi utilizzare il balsamo e risolvere un grosso problema in casa, sei nel posto giusto.

Balsamo, l’uso alternativo che non ti aspetti: prova e non ne farai più a meno

Un prodotto unico, ideale per rafforzare i tuoi capelli, soprattutto se sfibrati e rovinati dai tanti trattamenti. Non puoi rinunciare al balsamo quando fai lo shampoo, ma dopo aver scoperto questo ‘segreto’ non rinuncerai a questo prodotto anche per un altro motivo. Non tutti sanno, infatti, che il balsamo può rivelarsi un ottimo alleato anche nelle pulizie di casa e, nello specifico dei tuoi vestiti. Puoi facilmente intuire come…

Proprio come agisce sui capelli, il balsamo si trasforma anche in un super ammorbidente per i tuoi abiti! Come procedere? Ti servirà solo una bacinella, che riempirai con acqua tiepida: calcola approssimativamente 15 ml di balsamo per ogni litro di acqua. Immergi i tuoi vestiti nella bacinella e lascia agire: non solo il bucato risulterà morbido e profumato come non mai, ma risolverai anche un altro problema. Hai presente quando, per errore, i tuoi jeans o il tuo maglione preferito si restringono? Grazie al balsamo, che rilasserà le fibre, i tuoi vestiti torneranno della taglia originale, come nuovi! Un trucchetto furbissimo che devi assolutamente sfruttare. Se ti stai chiedendo se è possibile inserire il balsamo anche in lavatrice, la risposta è sì, purché si tratti di un prodotto abbastanza liquido e poco denso: te ne basterà mezzo tappo, che funzionerà proprio come un comune ammorbidente. Il risultato sarà ‘wow’ e non potrai farne più a meno. Ma non è finita qui…

Il balsamo può essere utilizzato anche per la pulizia dei mobili, che non solo risulteranno lucidi e pulitissimi, ma grazie all’azione antistatica del prodotto, terranno lontana la polvere. E ancora, i pennelli del trucco torneranno come nuovi se li pulirete col balsamo, che ammorbidirà le setole e le libererà da tutti i residui di sporco. Ora che conosci tutti questi trucchetti furbissimi continuerai ad usare il balsamo solo post shampoo?