Non buttare via i maglioni di lana ristretti a causa dei lavaggi: ti spiego come indossarli per rimediare al fastidioso errore.

Natale è alle porte , le temperature sono calate a picco e questo significa soltanto una cosa: è arrivato il periodo dei maglioni di lana! Caldissimi e morbidissimi, rappresentano un vero ‘confort look’, quasi una coccola più di un capo di abbigliamento. Peccato, però, che non è sempre facile lavare questi particolari indumenti senza rischiare di rovinarli.

La lana è uno dei tessuti più delicati, che necessita di cura ed attenzioni nel momento del lavaggio. Il rischio di restringere o infeltrire i maglioni è veramente molto alto, ma cosa fare quando questo succede? Niente paura: non pensare assolutamente di buttare via il tuo pullover se per sbaglio lo hai inserito nella lavatrice sbagliata riducendolo di una taglia. C’è una soluzione per tutto, anche per questo.

Maglioni di lana ristretti: come risolvere il problema ed indossarli al meglio

Nella confusione hai inserito il maglione di lana nella lavatrice sbagliata, lavandolo senza controllare la temperatura o la centrifuga? Il risultato è quello che non vorresti mai: il tuo pullover preferito si è completamente ristretto! Prima di disperarti, però, devi sapere che esistono diversi rimedi a questo problema, che ti permetteranno di riavere il tuo maglione come nuovo o, almeno, come prima del tuo lavaggio andato a male. Di cosa parliamo?

Il trucchetto numero uno, super efficace, si serve di un prodotto che tutti noi abbiamo in casa, ma che utilizziamo in altri ambiti. Di cosa parliamo? Del balsamo per capelli! Questa magica crema agisce sugli abiti proprio come sui capelli, ammorbidendo: l’azione del balsamo rilassa le fibre delle maglie, che man mano si allargheranno e torneranno della dimensione originale. Quello che devi fare è lasciare in ammollo il maglione di lana in acqua fredda per un bel po’ di ore con due cucchiai di balsamo e infine risciacquare con acqua tiepida: il risultato, una volta asciutto, sarà pazzesco. Ma non è finita qui!

Se no hai il balsamo, puoi utilizzare anche shampoo per bambini o, in alternativa, alcool etilico per le pulizie di casa o ammoniaca. Importante risciacquare bene e lasciare asciugare in orizzontale, per evitare che il maglione si sformi o si rovini. Ancora un’altra alternativa per gli amanti del fai da te ed è rappresentato dall’aceto. Anche in questo caso, il procedimento è lo stesso: lasciare in ammollo le maglie ristrette in acqua e aceto ( o limone). Questo metodo, oltre a recuperare la taglia, ti aiuterà anche col problema dell‘infeltrimento. Se proprio non riesci a recuperare la taglia originale?

Non è detto che tu debba rinunciare al tuo pullover preferito! Magari indossalo diversamente, come sottogiacca o abbinato ad un jeans a vita alta se è diventato particolarmente corto. Le maglie top crop vanno tantissimo di moda, in estate e in inverno!