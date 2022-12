Quello che tutti aspettavano è finalmente arrivato su WhatsApp: una ‘rivoluzione’ che fa felici tutti. Guarda un po’ qua con i tuoi occhi.

WhatsApp, come ben sappiamo, è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate non solo in Italia, ma in tutto il mondo.

Facile, semplice ed intuitiva, la sua chat è perfetta sia per mettersi in contatto con amici e parenti nel tempo libero, ma anche con i colleghi di ufficio per scambiarsi informazioni lavorative. Negli ultimi tempi, inoltre, è anche andata incontro ad una serie di aggiornamenti che l’hanno resa più funzionale che mai. Basti pensare, ad esempio, ai messaggi vocali e alla possibilità di accelerarli per ascoltarli più rapidamente oppure alla grafica sempre più accattivante.

Insomma, è un’app amata proprio da tutti, sia dai più grandi che dai più giovani! Ecco, però, che ci sono delle grosse novità. Quello che tutti stavano aspettando è finalmente arrivato. Si tratta di un’enorme ‘rivoluzione’ che fa felice chiunque. Sai già di che cosa si tratta? Scopriamolo subito.

Quello che tutti aspettavano è finalmente arrivato

Su WhatsApp è in arrivo sia per gli utenti iOS che per quelli Android un aggiornamento davvero utilissimo. Si tratta di un cambiamento che tutti aspettavano e che finalmente è diventato realtà. Hai già capito di che cosa si tratta?

È una piccola, ma allo stesso tempo grande ‘rivoluzione’ che fa felice tutti. Se vuoi subito saperne di più non ti resta che continuare a leggere il nostro articolo di oggi. Nei prossimi paragrafi, infatti, andremo a svelarti tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

WhatsApp: la ‘rivoluzione’ che fa felici tutti

Come abbiamo detto poco fa, su WhatsApp è in arrivo una ‘rivoluzione’ che farà di sicuro felici tutti. Sì, perché si tratta di un piccolo cambiamento che renderà le chat ancora più semplici ed immediate. Sei curioso di sapere di che cosa stiamo parlando? Ebbene, per molti utenti è già arrivato l’ultimo aggiornamento che permette di inviare le foto direttamente con la didascalia. Chi, invece, ancora non l’ha notato dovrà pazientare un poco. Ma niente paura, perché a breve questa novità sarà visibile a tutti. Vediamo nel dettaglio come funziona questa opzione.

Di fatto, per inoltrare un’immagine con didascalia bisognerà andare sulla chat in questione, selezionare la foto e, come al solito, schiacciare il pulsante di ‘inoltro’. Dopodiché, basterà selezionare la chat di destinazione e lì verrà trasportata sia l’immagine che la didascalia. Qualora invece non si voglia trascrivere anche il testo, sarà sufficiente cliccare su un tasto ‘X’ che ci permetterà di eliminarlo durante l’inoltro.

Facile, non è vero? Allora non ci resta che aspettare questa nuova opzione e cominciare ad usarla non appena sarà resa disponibile. Ma non finisce qua, perché questa funzione potrà essere usata anche per inoltrare video ed altri documenti. Purtroppo, però, non sarà possibile modificare la didascalia.