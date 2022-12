Sanno cosa vogliono le donne: questi segni zodiacali riescono a conquistare chiunque in poche mosse, veri maghi nel corteggiamento.

Quella del corteggiamento è una vera e propria arte. Sebbene non ci siano regole fisse in amore, c’è chi sa alla perfezione come far breccia nel cuore di una donna. Anche se al giorno d’oggi, sempre più spesso, anche le donna fanno la prima mossa, c’è chi ama seguire le tradizioni e lasciarsi conquistare con tante piccole attenzioni. Cosa ci rivela l’astrologia a questo proposito?

Come sappiamo, il segno zodiacale può dirci moltissimo sulla personalità ed è proprio attraverso l’oroscopo che possiamo scoprire chi è un vero e proprio mago nella conquista di una donna. Sono davvero bravissimi nell’arte del corteggiamento e della seduzione: resistere ai nati sotto questo segno è davvero difficile. Scopriamo di chi si tratta.

Per questi segni zodiacali conquistare le donne è un gioco da ragazzi

Bello l’amore, ma ammettiamolo: il momento del corteggiamento è in assoluto uno dei più emozionanti. Parliamo degli inizi, le prime emozioni, i primi giochi di sguardi. Ma resteranno sguardi o ci sarà la vera e propria conquista? Molto dipende anche dal segno zodiacale, che come sempre ci rivela alcune importanti curiosità sulle persone. In particolare, oggi vi parliamo di quei segni che più di ogni altri sono bravi a conquistare le donne: conoscono davvero tutto dell’universo femminile e non si lasciano sopraffare dalla timidezza, giocando le loro carte, anche a rischio di beccare un ‘no’.

Tra i segni più intraprendenti in questo senso c’è senza dubbio l’Ariete, un vero e proprio conquistatore. Sono bravissimi a capire le persone e, di conseguenza, a percepire cosa cercano. Gentili e romantici al punto giusto, quando decidono di conquistare una donna ci riescono al 99%! Stesso discorso vale per Leone, tra i segni più testardi, anche in questo ambito: un vero rubacuori! La sua arma numero uno è il sorriso e non solo il suo, ma anche quello che fa nascere alle donne: con i nati sotto questo segno riderete molto e, si sa, quando una donna si diverte… è praticamente fatta!

Conquiste piuttosto facili anche per lo Scorpione, un altro segno abilissimo nel flirt. Inizialmente un po’ timidi, riescono a conquistare le donne anche grazie a questo: hanno quel tocco di mistero che incuriosisce e, infine, rapisce. Nella classifica dei più bravi a conquistare, infine, c’è lui, l’Acquario, un segno particolare… Il motivo?

L’Acquario ci tiene a conquistare in primis la ‘mente’ della donna a cui è interessato, creando un feeling davvero potente: le relazioni che iniziano così sono le più durature. E voi, rientrate in questi segni o avete avuto a che fare con un re della conquista?