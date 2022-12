Torta di zia Lina: si fa con le pere e un altro ingrediente irresistibile, di sicuro non hai mai assaggiato niente di più buono. Da provare!

La torta di zia Lina è un dolce da credenza buono e genuino che fa impazzire sempre tutti, sia i grandi che i piccini. Farlo è davvero semplicissimo.

Per prima cosa, ti dovrai procurare le pere e quest’altro ingrediente irresistibile. Vedrai, di sicuro quando la assaggerai non la lascerai mai più perché è davvero deliziosa. Provare per credere! Ora, però, basta perdere altro tempo prezioso e scopriamo subito la ricetta passo dopo passo. Il risultato finale lascerà tutti a bocca aperta!

Se anche tu vuoi preparare la torta di zia Lina sei capitato nel posto giusto. Oggi, infatti, andremo a svelarti quest’incredibile ricetta. Una volta che l’avrai assaggiata non riuscirai più a farne a meno perché è davvero irresistibile. Si fa con le pere e un altro semplice ingrediente, ma il risultato finale è un dolco a dir poco favoloso. Di sicuro non hai assaggiato nulla di così buono! Ma ora bando alle ciance e scopriamo la lista completa della spesa. Ecco che cosa ti servirà:

4 pere;

80 grammi di noci sgusciate;

300 grammi di farina;

230 grammi di zucchero;

150 millilitri di latte;

100 grammi di burro;

3 uova;

16 grammi di lievito in polvere per dolci;

2 cucchiaini di estratto di vaniglia;

1 limone;

zucchero a velo.

Preparazione

Come avrai potuto notare dalla lista della spesa, la torta di zia Lina è a base di pere e noci. Insomma, una vera golosità. Per farla, inizia subito a sbucciare e a pulire 2 pere. Dopodiché, tagliale a tocchetti e spruzzale con il succo di limone.

In una ciotola a parte, sbatti le uova insieme allo zucchero, in modo da ottenere un composto chiaro e spumoso. Unisci, quindi, il burro fuso ed il latte a temperatura ambiente e poi setaccia la farina ed il lievito. Aggiungi anche l’estratto di vaniglia e mescola il tutto accuratamente. A questo punto, non ti resterà che unire le pere e 65 grammi di noci sgusciate ed amalgamare il composto alla perfezione.

Infine, travasa l’impasto in uno stampo circolare coperto con della carta da forno e decora la superficie con le pere restanti fatte a spicchi e le rimanenti noci. Spolvera con un cucchiaio di zucchero ed inforna a 180 gradi per 40 minuti circa.

Trascorso il tempo necessario, verifica la cottura del dolce con l’aiuto di uno stuzzicadenti e se la torta di zia Lina è pronta tirala fuori e lasciala raffreddare qualche minuto prima di servirla. Cospargila con abbondante zucchero a velo ed il gioco è fatto. Sarà davvero buonissima! Se non la finisci subito puoi conservarla sotto una campana per dolci per al massimo 3 giorni.