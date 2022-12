Prima di preparare delle conserve non dimenticare di sterilizzare in questo modo i vasetti

Prima di preparare delle conserve in casa non dimenticare mai di sterilizzare in questo modo i vasetti che utilizzerai.

Le nostre nonne le facevano spesso e ancora oggi chi riesce lo fa, le famose conserve di marmellata o anche di melanzane sott’olio, e non solo. Tutti almeno una volta hanno provato una confettura preparata in casa e molti non hanno perso l’abitudine. Sono buonissime e sono preparate con tutto l’amore. Saprete però che prima di inserire, per esempio, la marmellata nei vasetti bisogna pulire i contenitori nel modo giusto.

Questo passaggio è necessario per eliminare i batteri che si attaccano. Tra gli errori che molti fanno c’è quello di lavare i recipienti solo con acqua e con il detersivo, magari usando lo svelto. Certo, sicuramente questo è uno step da compiere ma prima ancora c’è una fase molto importante da mettere in pratica, ovvero la sterilizzazione.

Questa procedura deve essere messa in atto sempre prima di mettere dentro gli ingredienti che abbiamo preparato. In questo modo possiamo essere sicuri che questi siano disinfettati e puliti. Ma come bisogna procedere? Vi consigliamo alcuni metodi facili e veloci che potete fare.

Prima di preparare delle conserve non devi assolutamente dimenticare di sterilizzare in questo modo i vasetti

Le nonne, i nostri genitori e noi stessi, almeno una volta abbiamo fatto delle conserve in casa, che siano di marmellata o anche di melanzane o di carciofi. Sono tanti gli ingredienti che possono essere utilizzati per farle. Ovviamente prima ancora di mettere il preparato nei barattoli dobbiamo sempre disinfettare e pulire i recipienti in modo da essere sicuri di mangiare cibo non contaminato.

Per sterilizzare i vasetti si possono mettere in pratica diversi metodi. Una delle fasi più usate è questa: la bollitura in pentola. In che modo si procede? Prendete i vasetti, metteteli nella pentola e riempitela d’acqua fino ai bordi. Lasciate bollire per circa 20 minuti ma a metà tempo inserite anche i coperchi. Quando saranno trascorsi i 20 minuti togliete i barattoli e metteteli capovolti su un canovaccio, lasciandoli fino a quando non saranno raffreddati. In seguito potete utilizzarli.

I vasetti possono essere sterilizzati anche in forno, lo sapete? Bisogna prima sciacquarli, poi dopo aver acceso il forno a 120 gradi li poggiamo dentro sulla griglia o anche su una teglia. Aspettiamo 5 minuti e successivamente lo spegniamo. Arrivati a questo punto bisogna solo aspettare che i recipienti siano freddi per poterli poi utilizzare. Ricordate di non aumentare la temperatura, potreste rischiare di romperli. Quando saranno freddi potete usarli per le vostre conserve. La sterilizzazione dei barattoli è molto importante per eliminare funghi e batteri: in questo modo le vostre confetture, marmellate o salse, dureranno più a lungo. Non dimenticate mai di fare questo passaggio.