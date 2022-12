Nel periodo di Natale la casa viene arredata a festa, così come il classico e simbolico albero: non solo rosso e oro, quali colori scegliere

Da tradizione, nel periodo natalizio, nelle nostre case si decora il classico e simbolico albero e si costruisce il Presepe. Ovviamente ognuno di noi ha le sue abitudini e le sue consuetudini. In generale, però, queste decorazioni, così come festoni, ghirlande, candele e addobbi di ogni genere non mancano mai. Non solo rosso e oro: con quali colori addobbare albero e casa a Natale per fare un figurone.

Di sicuro rosso e oro sono tra le tinte preferite di tutti, su questo non ci sono dubbi. Forse perché danno l’impressione di rendere la casa allegra, vivace, proprio come vogliamo che sia durante questo periodo amatissimo. Ma perché fossilizzarsi sempre sui soliti colori? Ecco quali puoi scegliere per sorprendere tutti con tocchi di classe ed eleganza davvero unici.

Quali colori scegliere a Natale per albero e addobbi: non solo rosso e oro!

Sappiamo bene, che, ogni anno, cambiano le mode. Ogni nuova stagione porta con sé dei colori di tendenza che ci accompagnano per mesi e vengono poi sostituiti da nuovi in quella successiva. Perché allora, per quanto riguarda le decorazioni natalizie, finiamo per scegliere sempre le stesse?

Abbiamo pensato di darvi qualche consiglio che farà apparire la vostra casa super elegante e quasi magica, lasciando tutti senza parole. Scommettiamo che non hai mai osato tanto!

Iniziamo col dire che molto dipende dalla casa e dall’arredamento. Se avete pareti e mobilio neutri, in tinte chiare o scure, come bianco, beige o nero, allora potete sicuramente osare moltissimo in quando sono colori che si sposano bene con tutti gli altri.

Facciamo un esempio. Avete mai pensato di ricoprire l’albero di palline tutte colorate? Insieme a delle semplici luci bianche daranno un tocco di vitalità unico alla vostra casa! Lo stesso vale per ghirlande, tappeti, candele e varie: se i vostri mobili sono chiari o molto scuri, aggiungeranno quel punto di colore di cui l’abitazione ha bisogno per prendere vita!

Se, al contrario, avete scelto delle tinte decise sia per l’arredo che per le mura, trovate il colore complementare o opposto da usare. Un esempio: pareti verde lavagna? Un rosa intenso o antico, un fucsia o anche un verde chiarissimo, un giallo o un argento riusciranno a rendere il tutto elegante e raffinato.

Infine, se proprio volete restare sul classico, potete sempre lasciar perdere il rosso e decidere di decorare albero e ambiente con due tinte neutre e sempre perfette a Natale: oro e argento insieme! La casa brillerà come un diamante, sembrerà un luogo incantato, fidatevi! Vi è venuta voglia di provare, non è vero?