Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: “Nemmeno…”, come stanno le cose realmente

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: “Nemmeno…”, ecco come stanno le cose realmente. A svelarlo è stata proprio l’opinionista del GF Vip.

È una delle coppie più chiacchierate del piccolo schermo, soprattutto per via delle loro abitudini coniugali. Stiamo parlando del celebre conduttore Paolo Bonolis e di sua moglie Sonia Bruganelli.

In diverse occasioni, infatti, i due hanno raccontato di non dormire nella stessa camera da letto e di recente neppure nella stessa casa, generando così un’acceso dibattito su quale sia il segreto per una vita matrimoniale lunga e felice. Di recente l’opinionista del Grande Fratello Vip è tornata sull’argomento spiegando come stanno realmente le cose. “Nemmeno…” ha dichiarato sul settimanale Nuovo. Ma vediamo esattamente che cosa ha detto la Bruganelli. Davvero incredibile!

Le indiscrezioni sul matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Qualche tempo fa ha suscitato un grandissimo scalpore la notizia secondo cui Sonia Bruganelli avrebbe comprato un appartamento adiacente a quello dove prima abitava insieme al marito Paolo Bonolis. I fan, infatti, hanno subito pensato ad una rottura, ma in realtà le cose stanno molto diversamente.

Stando a quanto spiegato dalla coppia stessa, questa scelta avrebbe delle ragioni ben differenti. Alla base della decisione, di fatto, non vi sarebbe un allontanamento fra marito e moglie, ma al contrario un passo in avanti nel loro rapporto. Tanto che la Bruganelli avrebbe definito la consuetudine di vivere in due appartamenti diversi “un segno di civiltà”.

Ovviamente queste dichiarazioni hanno scatenato un acceso dibattito su come una coppia sposata dovrebbe vivere. Se vicina, lontana, se dovrebbe fare tutto insieme oppure se ognuno dovrebbe sempre ritagliarsi del tempo per sé. Insomma, un vero polverone! Ma non è tutto, perché a tal proposito l’opinionista del Grande Fratello Vip ha anche svelato un altro dettaglio sulla sua vita matrimoniale. Ecco che cosa ha detto.

Come stanno realmente le cose

Dopo lo scalpore suscitato nei mesi scorsi dalla notizia dell’acquisto di un secondo appartamento da parte della moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli è tornata a parlare dell’argomento spiegando le sue ragioni al settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti.

“Non c’è una formula magica per durare come coppia, serve un sano ignorarsi, è facilissimo” ha detto senza mezzi termini l’opinionista del Gf Vip. “Ognuno fa la propria vita, ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento” ha aggiunto subito dopo. “Nemmeno il caffè prendiamo insieme. Io lo bevo a casa, lui invece va al bar” ha rivelato. “Sto sistemando la mia casa nuova dove mi trasferirò da sola con nostra figlia Adele. Dormire in camere separate è un segno di civiltà”.

Anche il celebre conduttore Paolo Bonolis è voluto intervenire a riguardo. “Ho acquistato un appartamento adiacente al nostro. Abbiamo fatto una porta, abbiamo ampliato e poi si sono create più stanze” ha spiegato. “Io e mia moglie non potremmo essere più differenti. Stiamo insieme da 25 anni e va benissimo. Però c’è bisogno che lei sia lei e che io sia io. Un po’ di distanza in più in realtà è un avvicinamento”. E voi, che cosa ne pensate?