La bellezza è il marchio di fabbrica: conoscete la sorella di Elisabetta Gregoraci? Eccole insieme

Avete mai visto la sorella di Elisabetta Gregoraci? Vedendo una loro foto insieme si può dire che la bellezza sia un marchio di fabbrica.

Sono tantissime le conduttrici che si alternano sul piccolo schermo nostrano, ma Elisabetta Gregoraci è tra le più complete ed affascinanti che ci siano. Esordita nel mondo dello spettacolo quando era solo una ragazzina, la giovane calabrese è riuscita facilmente a farsi notare per la sua impressionante bellezza, ma anche la sua disinvoltura davanti ai riflettori. Subito dopo il suo esordio, infatti, ha iniziato a cavalcare la cresta dell’onda e, in un vero e proprio batter baleno, è diventato uno dei volti più amati dello spettacolo italiano.

Essendo un personaggio pubblico, si sa davvero tutto sul conto di Elisabetta Gregoraci. Sappiamo, ad esempio, che è stata la moglie per tanti anni di Flavio Briatore, che oggi è mamma del piccolo Nathan Falco, al quale è affezionatissima, e che la su carriera è ricca di intramontabili successi. Cosa sappiamo, però, della sua famiglia d’origine? Nata a Soverato, la conduttrice ha sempre raccontato di essere legatissima ai suoi genitori e di aver dovuto far fronte alla scomparsa di sua madre troppo giovane. Un doloroso lutto, da come si può chiaramente comprendere, che non solo ha rafforzato il rapporto col suo papà, ma anche sua sorella.

A proposito di lei, l’avete mai vista? La sorella di Elisabetta Gregoraci si chiama Marzia e, vi assicuriamo, che è splendida quanto lei.

Avete mai visto la sorella di Elisabetta Gregoraci? La loro bellezza non passa inosservata

Se proprio recentemente vi abbiamo raccontato la storia di quella giovane ragazza attualmente incinta del marito di sua sorella, adesso non possiamo fare a meno di spiegarvi quanto il legame tra sorelle non deve assolutamente rispettare questi canoni, ma debba invece basarsi sulla fiducia ed amore reciproco. Conosciamo diverse donne dello spettacolo che non nascondono affatto di avere un ottimo rapporto con chi è nato dai suoi stessi genitori, ma Elisabetta Gregoraci è tra quelle che più calza a pennello per le nostre parole. Donna di successo e in carriera, la conduttrice calabrese ha raccontato di non vivere più in Italia per motivi di lavoro, ma di raggiungere spesso e volentieri la sua famiglia. Non solo, quindi, raggiunge la Calabria per unirsi nuovamente a suo padre e alla sua dolce nonna, ma è spesso in compagnia di sua sorella Marzia.

Marzia ed Elisabetta Gregoraci hanno pochissimi anni di differenza ed è per questo che il loro legame è davvero speciale ed immenso. Voi, però, l’avete mai vista? Qualche ora fa, attraverso un’IG Story caricata sul suo account ufficiale, la conduttrice ha mostrato una loro foto insieme. Belle come non mai, Elisabetta Gregoraci e sua sorella dimostrano a tutti quanto sia infinito il bene che le lega. Curiosi di vederla?

Davvero clamoroso, non trovate? Non solo si nota chiaramente che la loro somiglianza è spudorata, ma non si può fare a meno di notare quanto la bellezza loro ce l’abbiano proprio nel DNA.