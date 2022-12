Ilary Blasi, dove interviene sul suo corpo per essere sempre così bella? Ora è tutto chiaro. Ecco finalmente svelato il suo segreto.

È considerata senza dubbi una delle donne più belle del piccolo schermo. Stiamo parlando proprio di lei, di Ilary Blasi.

Conduttrice televisiva di successo, nell’ultimo periodo è stata al centro del gossip per via della separazione con l’ex calciatore Francesco Totti. Molto seguita anche sui social network, la presentatrice è anche un vero e proprio guru di bellezza e di stile, tanto che i fan su Instagram non mancano mai di scoprire i suoi nuovi look e i suoi segreti per mantenersi sempre in perfetta forma fisica.

A tal proposito, la Blasi ha rivelato pubblicamente di dedicare molto tempo alla cura del proprio corpo. Ma dove interviene, in particolare, per essere così bella? Scopriamolo subito.

Ilary Blasi: dove interviene sul suo corpo per essere sempre così bella?

Bella, solare e dalla battuta sempre pronta, Ilary Blasi è una conduttrice televisiva fra le più seguite in Italia sia in tv che sui social network. Ed è proprio su Instagram che la presentatrice ha spesso mostrato i suoi rituali di bellezza, condividendo con i follower i propri segreti per riuscire a risultare perfetta in qualsiasi occasione.

In particolare, stando a quanto ha mostrato proprio sui social, la Blasi sarebbe solita intervenire su alcune parti specifiche del suo corpo. Sapete già di che cosa stiamo parlando? Ebbene, continuate a leggere il nostro articolo e lo scoprirete.

Il suo segreto di bellezza

Ilary Blasi non ne ha mai fatto mistero. Per via del suo lavoro la conduttrice televisiva è solita dedicare molto tempo alla cura del proprio corpo, ricorrendo in particolare a trattamenti beauty e di medicina estetica. A rivelarlo sarebbe stata lei stessa all’interno dei suoi profili social, dove ha mostrato ai fan di essersi sottoposta a varie procedure, tra cui la micropigmentazione delle labbra, vale a dire il trucco permanente con effetto lipstick rouge.

Un’altra passione della bella Ilary è senza dubbi la manicure. A tal proposito, la conduttrice sceglie generalmente i look sobri e classici: unghia a forma di mandorla affusolata e non eccessivamente lunga, dai colori baby pink e rosa cipria. Per quanto riguarda, infine, la medicina estetica, la ex moglie di Francesco Totti si affida ad una clinica romana specializzata dove esegue sedute di Cfu-elife, un macchinario che emette dei potenti ultrasuoni che hanno come obiettivo quello di stimolare il collagene in profondità, eliminando dal viso macchie, rughe ed altri inestetismi e restituendo alla pelle un effetto più giovane e liscio.

Ma non finisce qua, perché fra i suoi trattamenti di bellezza non possono mancare neppure delle sopracciglia scure perfettamente disegnate con la tecnica del microblading e una chioma bionda e fluente dai toni morbidi e luminosi. Per Ilary Blasi la cura del corpo è, dunque, un lavoro a 360 gradi che riguarda in particolare, labbra, unghie, viso e capelli, per i quali sceglie sempre dei professionisti accreditati, leader del loro settore.