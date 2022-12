Ancora al centro dell’attenzione il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi: cosa avrebbe detto l’ex capitano a seguito di una partita

Tiene ancora alta l’attenzione mediatica il divorzio tra l’iconico ex capitano della Roma, Francesco Totti e la talentuosa Ilary Blasi. Una coppia storica, amatissima dal pubblico, la cui separazione ha lasciato sicuramente tutti senza parole. Ogni giorno si rincorrono avvistamenti, nuovi gossip, insomma, la curiosità attorno all’ex coppia non sembra pronta a scemare. Nuovo capitolo nel divorzio Ilary Blasi-Totti: l’ex capitano si vede costretto a doverlo ammettere.

L’ex coppia ha cercato di tutelare la propria privacy nell’interesse dei figli, come giusto che sia, sebbene alcune indiscrezioni siano comunque trapelate. Loro stessi hanno poi preso la parola per chiarire alcuni particolari, ma al momento a interessare il pubblico sono gli accordi che riguardano il divorzio in se per sé. A questo proposito, l’ex capitano avrebbe detto qualcosa, parlando in confidenza, negli spogliatoi a seguito di una partita.

Divorzio Blasi-Totti: cosa avrebbe detto l’ex capitano

A riportare le parole dell’ex capitano, come si apprende da “TGCOM242”, sarebbe stato il “Corriere della Sera”. Ovviamente, Francesco Totti non ha rilasciato alcuna dichiarazione, si parla di confidenze negli spogliatoi a seguito della partita tra la Roma e la Totti Weese.

Sembrerebbe, dunque, che l’ex capitano abbia accennato al divorzio da Ilary Blasi, sui cui ancora non sembrano esserci degli accordi conclusivi e sul quale, di sicuro, sono con grande cura e attenzione al lavoro i rispettivi legali.

A quanto si apprende, Francesco Totti avrebbe spiegato che il divorzio: “Mi costerà un sacco, ma si sistemerà tutto”. Parole che sembrano lasciar presagire una soluzione positiva della questione che potrebbe risolversi senza troppo trambusto e in modo pacifico. Ricordiamo che l’ex coppia ha sempre avuto a cuore prima di tutto il benessere e la serenità dei figli, quindi non è difficile immaginare che vogliano continuare a preservarli anche in una fase delicata come questa.

Non rimane che attendere nuovi sviluppi o una dichiarazione di una delle due parti e che i legali raggiungano l’accordo migliore per tutti.