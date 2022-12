La tua sciarpa perde pelucchi? In pochi sanno come risolvere il problema una volta per tutte: il segreto della nonna

La tua sciarpa perde pelucchi? In pochi sanno come risolvere il problema una volta per tutte: ecco svelato il segreto della nonna.

È un problema davvero molto diffuso in inverno. Chi, infatti, non si è mai lamentato che la propria sciarpa o il proprio maglione di lana perde pelucchi lasciandoli attaccati a tutti gli altri vestiti?

Di sicuro sarà capitato a chiunque almeno una volta nella vita. Ma niente paura, perché quest’oggi andremo a svelarti il segreto della nonna infallibile al cento per cento per dire addio a tutti i tuoi guai. Sai già di che cosa si tratta? Continua subito a leggere il nostro articolo e lo scoprirai. Davvero geniale!

La tua sciarpa perde pelucchi? Cosa devi fare

Spesso le nostre sciarpe ed i nostri capi di lana tendono a perdere pelucchi e a lasciarli attaccati un po’ dappertutto. Esistono, però, tantissimi trucchetti facili e veloci a cui è possibile ricorrere per risolvere il problema una volta per tutte. Forse nessuno te l’ha mai detto prima d’ora, ma si possono adottare dei semplici, ma efficaci accorgimenti. Ecco svelati quali sono i principali:

lavare i capi con l’aceto bianco: un sistema molto utile in questo senso è quello di lavare a mano le nostre sciarpe con l’aceto bianco. Basta lasciarle in ammollo per un paio d’ore in acqua tiepida ed aceto ed i pelucchi saranno soltanto un lontano ricordo;

un sistema molto utile in questo senso è quello di lavare a mano le nostre sciarpe con l’aceto bianco. Basta lasciarle in ammollo per un paio d’ore in acqua tiepida ed aceto ed i pelucchi saranno soltanto un lontano ricordo; usare il nastro adesivo: potrà sembrarti strano, ma basta appoggiare la parte adesiva dello scotch sulla lana e i pelucchi verranno via in un istante. Cerca, però di essere delicato;

potrà sembrarti strano, ma basta appoggiare la parte adesiva dello scotch sulla lana e i pelucchi verranno via in un istante. Cerca, però di essere delicato; ricorrere alla lama di un rasoio: frega delicatamente la lametta sui tessuti cosparsi di pelucchi e questi spariranno. Mi raccomando, tieni i tessuti leggermente inclinati durante quest’operazione o rischierai di rovinarli.

Questi sono solo alcuni esempi, ma il sistema davvero infallibile per eliminare i pelucchi di sciarpe e maglioni di lana è un altro. Dai un’occhiata ai prossimi paragrafi e scopri di che cosa stiamo parlando.

Il segreto della nonna efficace al cento per cento

Al di là dei rimedi fai da te sopra elencati per rimuovere i pelucchi della lana dai nostri capi, è bene che tu sappia che solo uno è il sistema efficace al cento per cento. Prova subito questo segreto della nonna ed i pelucchi saranno solo un lontano ricordo. Ecco che cosa devi fare.

Forse non tutti lo sanno, ma per eliminare il problema alla radice e far sì che una sciarpa o un maglione di lana non perdano più i pelucchi bisogna innanzitutto lavare il capo a mano, strizzarlo bene, ma senza esagerare, lasciarlo asciugare e poi metterlo in freezer per due o tre ore.

Hai capito bene! Questo passaggio, infatti, servirà a prevenire la formazione degli odiosissimi pelucchi. Ricordati di estrarre dal freezer la sciarpa almeno mezz’ora prima di indossarla ed il gioco è fatto!