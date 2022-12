Non tutti lo sanno, ma troppa schiuma può causare dei gravi danni alla lavatrice: con questo trucchetto non rischi più nulla, fai attenzione!

Quando carichiamo e facciamo partire la lavatrice spesso e volentieri capita di notare che passati pochi minuti questa si riempia di una quantità spropositata di schiuma.

Ma a che cosa è dovuto questo fenomeno? Dal detersivo usato ovviamente. Ciò che, però, forse ancora non sai è che troppa schiuma può causare gravi danni alla tua lavatrice. Fai, quindi, molta attenzione a quello che stiamo per dirti e prova a mettere in pratica questo trucchetto salva vita. Così non rischierai più nulla. Ecco di che cosa si tratta.

Troppa schiuma può causare dei gravi danni alla lavatrice

Forse nessuno te l’ha mai detto prima d’ora, ma troppa schiuma può causare dei gravi danni alla tua lavatrice. Innanzitutto, se anche tu hai notato questo dettaglio ben preciso allora vuol dire che il tuo elettrodomestico potrebbe avere dei malfunzionamenti causati da un eccessivo uso di detersivo o dall’utilizzo del detergente sbagliato.

Ad ogni modo, è bene che tu sappia che questo fenomeno può determinare problemi sia alla lavatrice stessa che alle tubature dell’abitazione e al bucato. Se, quindi, vuoi risolvere il problema una volta per tutte una strada percorribile potrebbe essere quella di cambiare il detersivo che di norma utilizzi. O, meglio ancora, puoi ricorrere a questo trucchetto infallibile al cento per cento. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi: davvero incredibile!

Con questo trucchetto non rischi più nulla

Per risolvere per sempre il problema della schiuma nella lavatrice e tanti altri gravi danni ad esso connessi devi assolutamente conoscere il nostro trucchetto di oggi. In pratica, nei prossimi paragrafi andremo a mostrarti come preparare un detersivo fai da te che non rischia di danneggiare l’elettrodomestico. Per prima cosa, dovrai procurarti i seguenti prodotti:

1 litro d’acqua;

120 grammi di sapone di Marsiglia grattugiato;

100 millilitri di alcol.

Una volta reperito tutto l’occorrente, ti basterà seguire alla lettera queste semplici, ma efficaci indicazioni e non rischierai più nulla. Ecco come devi procedere. Versa tutti gli ingredienti in un contenitore e lasciali macerare per una notte intera. Il giorno seguente, travasali in una pentola e porta tutto ad ebollizione. Mescola con l’aiuto di una frusta fino ad ottenere un composto abbastanza denso.

A questo punto il tuo detersivo fatto in casa sarà finalmente pronto all’uso. Qualora, quindi, dovesse formarsi di nuovo la schiuma in lavatrice aggiungi questa soluzione ed il problema sparirà come per magia. Non tutti lo sanno, ma il sapone di Marsiglia in particolare, essendo facilmente solubile, può rivelarsi un perfetto antischiuma. L’alcol, invece, servirà da disinfettante e ti permetterà di conservare il composto più a lungo. Provare per credere!