Hai poche alternative se si intasa il Wc e l’idraulico non arriva: niente bicarbonato, fai così

Niente bicarbonato se si intasa il wc e l’idraulico non arriva: per risolvere questo brutto inconveniente, devi fare solo così.

Chi lo dice che solo il lavandino possa risultare davvero disgustoso quando si intasa? Sicuramente non è un bello spettacolo vedere tutta l’acqua sporca non scendere correttamente nei tubi e ristagnarsi nella vasca, c’è da ammetterlo. Altrettanto fastidioso e brutto, però, è vedere il wc completamente otturato. Quante volte vi è capitato di dover far fronte a questo spiacevolissimo inconveniente?

I motivi che possono far otturare un wc possono essere diversi. A determinare l’intasamento, infatti, non è solo la presenza di tovaglioli di carta, che non garantiscono una corretta discesa nei tubi di scarico, ma anche residui di cibo, olio, mozziconi di sigarette o, magari, qualche oggetto che ci è caduto nel water per sbaglio. Che cosa bisogna fare, però, in questi casi? Qualora vi rendeste conto che il problema c’è e che l’idraulico di fiducia, per un motivo o per un altro, non riesce a raggiungervi il più presto possibile, cosa si deve fare?

Per quanto il bicarbonato sia utilissimo per risolvere alcuni fastidiosi inconvenienti casalinghi, in questo caso non c’entra nulla. Per liberare completamente il wc intasato, infatti, non avrete bisogno di questo ingrediente, ma di molto altro ancora.

Niente bicarbonato se si intasa il wc: usa questo e risolverai facilmente

Se anche tu hai il wc completamente intasato e l’idraulico tarda ad arrivare, ti consigliamo di seguire quanto stiamo per dirti. Sembrerebbe, infatti, che ci sia un rimedio veramente facile da mettere in pratica e, soprattutto, super efficiente che ti consentirà di risolvere questo brutto problema in quattro e quattr’otto. Che cosa occorre? No, per una volta metti da parte il bicarbonato o, addirittura, il limone, ma prendi in considerazione altre valide alternative.

La prima cosa fare per dire addio al wc intasato è sicuramente aiutarsi con uno sturalavandino. Utilizzandolo alla classica maniera, siamo certi che riuscirai a sbloccare lo scarico e, soprattutto, a liberarlo dai rifiuti in eccesso. Se poi in casa non hai uno sturalavandino, puoi aiutarti con un filo di ferro, quello destinato proprio a questa funzione, inserirlo più volte nello scarico e liberarlo completamente da tutti gli ostacoli. Qualora, però, non fossi capace di mettere in pratica queste soluzioni ‘manuali’, allora ti consigliamo di utilizzare due semplicissimi ingredienti, che sicuramente avrei in casa. Parliamo dell’aceto e del sale grosso!

Se anche tu ti sei reso conto che il wc è otturato, non devi fare altro che versare due belle manciate di sale grosso nel wc. E, subito dopo, un litro di aceto bianco. Lascialo agire una notte intera e al mattino – appena ti svegli – versaci una pentola d’acqua calda: il risultato sarà formidabile.

Prova anche tu questo trucchetto infallibile e ti assicuriamo che non avrai bisogno di chiamare nessuno!