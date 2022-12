Se li butti via non conosci questo trucchetto: con i vecchi tappi di sughero dai vita a qualcosa di spettacolare, sorprendi tutti a Natale!

Ogni volta che stappiamo una bottiglia di vino o di champagne non pensiamo certo a conservarne i tappi. Li consideriamo inutili e li buttiamo via senza rifletterci nemmeno un istante. Eppure, invece, potremmo usarli in modo davvero geniale sfruttando un pizzico di fantasia. Con dei vecchi tappi di sughero dai vita a qualcosa di spettacolare: sorprendi tutti a Natale!

Spesso e volentieri vi suggeriamo modi ingegnosi e simpatici di sfruttare prodotti considerati inutili che solitamente buttiamo via senza pensarci troppo. Ricordate? Di recente vi avevamo consigliato come trasformare in modo geniale una semplice scatola da scarpe: ci avevate mai pensato?

Oggi, invece, vi dimostreremo che i tappi di sughero possono diventare preziosissimi, soprattutto quando abbiamo intenzione di organizzare un pranzo o un cena davvero indimenticabile.

Usa così i tappi di sughero: a Natale lascerai tutti a bocca aperta

Vi state chiedendo in che modo ciò possa essere possibile? Ebbene, andiamo con ordine. Quando abbiamo ospiti a casa per pranzo o cena, come accade durante le feste di Natale, vogliamo che ogni cosa sia organizzata alla perfezione. Dal menu, ricco e gustoso, fino alla tavola, apparecchiata in modo impeccabile.

E, allora, non possiamo certo farci mancare un dettaglio fondamentale: i segnaposto! Certo, se volessimo acquistarli, personalizzati a seconda degli invitati, spenderemmo un capitale! Bastano, invece, dei tappi di sughero per sorprendere tutti!

Cosa ci occorre per realizzare i nostri segnaposto personalizzati? Vediamo:

tappi di sughero;

una bomboletta spray colorata;

glitter;

cartoncini rettangolari o quadrati;

un pennarello a punta sottile.

Come prima cosa, facendo attenzione a non farci male, andiamo a incidere i tappi di sughero su di un lato. Posizioniamoli in orizzontale e con un taglierino o un coltello affilato realizziamo un taglietto profondo qualche millimetro. Non dobbiamo tranciare a metà il tappo, solo creare il solco in cui inseriremo il cartoncino col nome.

Ripetiamo i passaggi per il numero di tappi di cui abbiamo bisogno. Andiamo quindi a dipingerli con la bomboletta spray del colore che preferiamo. Possiamo fare diverse passate nel caso ci fossero scritte che vogliamo coprire. Prima che il colore asciughi cospargiamo con i glitter del colore che abbiamo scelto.

Lasciamo asciugare del tutto e intanto sui cartoncini scriviamo, con pennarello a punta sottile, i nomi dei nostri ospiti. Andiamo a infilare i cartoncini nel taglio fatto all’inizio e il gioco è fatto! I nostri segnaposto personalizzati sono pronti, in perfetta armonia col resto delle decorazioni e magnifici da vedere! La nostra tavola sarà davvero un sogno, curata in ogni dettaglio.