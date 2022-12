Milena Miconi, chi è e di cosa si occupa suo marito: non molto distante dal suo mondo

Milena Miconi è appena entrata nella casa del GF Vip, ma sapete chi è suo marito? Scopriamo insieme di che cosa si occupa.

È proprio questa, senza alcun dubbio, la chiave del successo del Grande Fratello Vip: l’imprevedibilità. Quando si è convinta che il gioco sia entrato nel vivo e che non possa succedere nulla di che, il reality è pronto a sferrare il colpo di scena. È questo quello che è successo nel corso dell’ultima puntata del programma, che ha visto l’ingresso di due nuovi concorrenti: Riccardo Fogli, già squalificato per un’espressione blasfema, e Milena Miconi.

Se, come dicevamo precedentemente, Riccardo Fogli è stato squalificato qualche ora dopo il suo ingresso per un’espressione blasfema non passata assolutamente inosservata, Milena Miconi continua ad essere una delle nuove vippone della casa del GF VIP. Integratasi perfettamente con tutto il resto del gruppo, l’attrice si è immediatamente fatta notare da tutti i suoi compagni di viaggio. E ne è già diventata una delle sue colonne portanti.

In attesa di vedere come si evolverà il percorso della bella Milena nella casa, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul suo conto? La sua carriera è nota a tutti, ma della sua vita privata cosa è importante sapere? Scopriamo insieme chi è suo marito, di che cosa si occupa nella vita di tutti i giorni e quanti figli hanno insieme.

Chi è il marito di Milena Miconi e di che cosa si occupa

Così come la sua carriera, ricca di intramontabili successi televisivi e teatrali, anche la vita privata di Milena Miconi è piena d’amore. Mamma di due adorabilissime ragazze, l’attrice romana dedica la maggior parte della sua vita senza alcun dubbio al suo lavoro, ma anche alle sue figlie e a suo marito. Sapete, infatti, che la bella Miconi è convolata a nozze col suo attuale consorte dopo ben 18 anni di fidanzamento? Da come si può chiaramente comprendere, quindi, si tratta di un amore che dura da tantissimi anni. Cosa sappiamo, però, sul marito della bella Milena? Come si chiama e, soprattutto, di che cosa si occupa nella vita di tutti i giorni?

Il marito di Milena Miconi si chiama Mauro Graiani, ha 60 anni e di professione svolge un lavoro che non è assolutamente tanto distante dal mondo dell’attrice. Dietro a grandi serie tv e fiction di successo – come, ad esempio, Ho sposato uno sbirro, Che Dio ci aiuti, Don Matteo e tantissime altre – infatti, c’è proprio la sua firma. Si capisce chiaramente, quindi, che il consorte della nuova vippona del GF Vip sia uno stimato sceneggiatore e regista.

Sono pochissime le foto che la coppia condivide sui rispetti canali social, ma da quelli che siamo riusciti a rintracciare, non abbiamo potuto fare a meno di constatare quanto il loro legame sia davvero immenso.