“Sembri una disperata”: volano insulti a Uomini e Donne, lite shock in studio; cosa è successo nella puntata di oggi della trasmissione.

Una puntata accesissima, quella di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 16 dicembre 2022. Una puntata che, come sempre, si è occupata delle vicende sentimentali dei protagonisti di trono Classico e trono Over. In particolare, l’appuntamento di oggi si è aperto con prosieguo di quello di ieri e, quindi, con le ultime sul trono di Federico.

Il tronista si è ritrovato davanti le sue due corteggiatrici Alice e Carola e, in pochi minuti, è successo l’impensabile. Le due ‘rivali’ hanno dato vita ad una discussione piuttosto accesa, durante la quale non sono mancate le parole dure. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Lite shock a Uomini e Donne: “Sembri una disperata”

Avete seguito la puntata di oggi di Uomini e Donne? Come sempre, nel corso del dating show di Canale 5 non sono mancati i colpi di scena. E le discussioni! Nello specifico, due protagoniste del trono Classico non si sono risparmiate, discutendo animatamente al centro dello studio. Si tratta di Alice e Carola, le due corteggiatrici di Federico. Quest’ultimo è uscito in esterna soltanto con Carola, poiché Alice ha deciso di non presentarsi. La corteggiatrice era troppo arrabbiata per incontrare Federico e, in studio, ha spiegato le sue motivazioni. Durante il confronto tra i due, però, è scoppiata la lite tra le due ‘rivali. Una lite nella quale non sono mancate parole forti…

“Ma chi ti credi di essere Carola?“, è la domanda di Alice, alla quale segue una risposta esplosiva di Carola. “Hai 30 anni e ti metti insultare una che ne ha 20, fai ridere, sei patetica! Almeno io sto zitta e ho rispetto di te, il rispetto per le persone non si impara, o ce l’hai o non ce l’hai. E tu evidentemente non ce l’hai”. La discussione continua con toni davvero accesi e Alice aggiunge: “Sono molto avanti, rispetto a te sicuramente”. Alice mette in dubbio la sincerità dell’altra corteggiatrice, accusandola di aver messo in scena un ‘cambiamento’ finto e troppo repentino: “Ne devi mangiare di pane amore mio”.

Le due corteggiatrici hanno continuato a discutere per diversi minuti e in particolare Carola non ha risparmiato parole forti: “Sembri una disperata, sei patetica anche agli occhi suoi, una disperata”. “Secondo me sei un po’ too much in questo momento”, replica Alice. Al termine del confronto a tre, Federico decide di ballare con Alice e Carola ha lasciato lo studio. Il tronista decide, così, di uscire a cercarla dopo il ballo. Cosa accadrà nelle prossime puntate?

Quel che è certo è che tra le due corteggiatrice non c’è fatto simpatia. Non ci resta che scoprire se Federico farà la sua scelta nelle prossime registrazioni, prima dello stop natalizio, o se bisognerà attendere il 2023 per la scelta. Voi che preferite al fianco del tronista?