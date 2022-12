Uomini e Donne, “Ti mando a quel paese”: Tina Cipollari si scaglia contro Gianni Sperti; cosa è successo nel corso della puntata di oggi.

È in onda oggi, 15 dicembre 2022, una nuova, ricchissima, puntata di Uomini e Donne. Come ogni giorno, l’appuntamento col dating show di Canale 5 si divide in due, con una parentesi dedicata al trono Over e una a quello classico. Ed è proprio con i protagonisti del trono Over che si è aperta la puntata, che ha regalato emozioni e colpi di scena sin dalle prime battute.

Non sono mancati, come sempre, i commenti degli opinionisti in studio, che non erano della stessa idea in merito al comportamento di uno dei cavalieri. In particolare, Tina Cipollari si è scagliata contro l’amico e collega Gianni Sperti. Ecco cosa è successo in studio e perché non erano d’accordo

Uomini e Donne, Tina Cipollari ne ha anche per Gianni Sperti: cosa è successo in studio

Nuove discussioni nello studio di Uomini e Donne. La puntata di oggi, 15 dicembre 2022, si è aperta con le scintille: il ‘triangolo’ formato da Giuseppe , Silvia e Daniela ha acceso il clima in studio. Il cavaliere è uscito con entrambe ma, almeno all’inizio, non sembrava avere alcuna preferenza tra l’una e l’altra. La situazione si è infiammata quando, però, Daniela ha raccontato un dettaglio sull’uscita con Giuseppe. “Lei ha dei dubbi di piacerti. Ci sono state delle situazioni di vicinanza in cui lei si aspettava dei baci che non sono arrivati”, ha spiegato Maria De Filippi. Daniela ha sottolineato come Giuseppe si sia giustificato spiegando di volerla rispettare e di non voler ferire nessuno o rischiare di sbagliare. Parole che hanno fatto letteralmente infuriare Tina Cipollari.

“Sta cosa del rispetto, quando una donna ti piace, ma quale rispetto? Ma che cavolate dite? Il rispetto non è non baciare una donna che ha desiderio di essere baciata. Sono altre le mancanze di rispetto, un conto se lei non è d’accordo, quella è mancanza di rispetto”, ha dichiarato l’opinionista. Ma Gianni Sperti ha un’idea diversa: “Ci siamo lamentati di Riccardo, che va avanti e se ne frega completamente della donne e adesso ci lamentiamo di un uomo che vuole rispettare?”. A questo punto, Tina esplode: “Allora senti, ti mando a quel paese dritto dritto per non dire di peggio. Un conto è passare da un estremo all’altro. Lui (Riccardo) si prende gioco delle donne, è diverso”.

La discussione va avanti per un bel po’ di minuti, finché Giuseppe non ha espresso la sua preferenza per Silvia. ‘scaricando’ Daniele. Un inizio di puntata infuocato, proprio come il resto dell’appuntamento col dating show di Canale 5. E voi, l’avete seguito?