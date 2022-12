Uomini e Donne, “Facciamo una cosa definitiva”: la drastica scelta di Maria De Filippi nella puntata di oggi del dating show di Canale 5.

Anche oggi, 13 dicembre 2022, è andata in onda una puntata ricchissima di Uomini e Donne. Come sempre, in studio si è parlato delle vicende amorose dei protagonisti del trono Over e del trono Classico e non sono mancati i colpi di scena. Sin dai primi minuti della trasmissione è successo di tutto, a tal punto che Maria De Filippi non ha potuto non intervenire.

“Facciamo una cosa definitiva”, ha esclamato la conduttrice a un certo punto, interrompendo la discussione nata al centro dello studio. Scopriamo cosa è successo e cosa ha deciso di fare la padrona di casa per mettere fine alla spiacevole situazione.

Maria De Filippi: “Facciamo una cosa definitiva”, cosa è successo a Uomini e Donne

Su Canale 5, alle ore 14 e 45, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Si tratta del continuo della registrazione trasmessa ieri e, quindi, i primi minuti della puntata sono stati dedicati nuovamente alla disputa Pinuccia – Alessandro. I due protagonisti del trono Over hanno discusso fortemente, per via della gelosia possessiva di Pinuccia, che non sembra accettare il fatto che il cavaliere non provi nulla per lei se non amicizia. L’insistenza della dama crea disagio in Alessandro, in difesa del quale sono intervenuti tutti in studio, da Tina e Gianni alla conduttrice, Maria De Filippi. E proprio Maria, nella puntata di oggi, ha deciso di mettere fine alla situazione chiedendo ad Alessandro di fare qualcosa di ben preciso.

“Facciamo una cosa definitiva, Alessandro vieni a sederti qui. Pinuccia adesso faccio delle domande ad Alessandro, stai a sentire le risposte”. La conduttrice posiziona una sedia accanto alle scale dove comunemente è seduta e interroga Alessandro: “Tu hai mai provato amore per Pinuccia?” “Lei ti rompe le scatole? “”Secondo te è un’amica una che si comporta così?“. Queste alcune delle domande rivolte dalla De Filippi al cavaliere, che ribadisce di vedere Pinuccia come un’amica ma che, quest’ultima è ossessiva con lui, diventando gelosa anche se lui parla con un’altra donna. Nonostante le spiegazioni di Alessandro, però, la dama sembra di non recepire il messaggio, continuando a definire Alessandro ‘bugiardo’ per averle fatto credere altro.

Alessandro esprime il suo disagio, arrivando ad ammettere di aver pensato di lasciare la trasmissione per questa situazione. “Lui è stufo, non gli vuoi bene se fai così”. L’opinionista Gianni gli consiglia: “Devi chiudere completamente e non sentirla più. Cambia numero di telefono e blocca”. Cosa accadrà nelle prossime puntate della trasmissione? Ci saranno nuovi scontri tra Alessandro e Pinuccia? Non ci resta che attendere per scoprirlo.