Uomini e Donne, brutto episodio per Armando: il cavaliere è furioso

Attimi di tensione per Armando Incarnato di Uomini e Donne, protagonista di una disavventura che lo ha fatto andare su tutte le furie.

La vita di Armando Incarnato sembra essere destinata a colpi di scena, sia negli studi televisivi che fuori. Il cavaliere napoletano è infatti uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne, programma a cui partecipa da qualche anno per cercare di trovare l’anima gemella. Una ricerca che non si è rivelata affatto semplice per lui, viste le evoluzioni delle sue storie con molte dame del parterre.

Ex barman, ex corriere ed anche ex responsabile di reparto nei supermercati, attualmente è titolare di diversi saloni di parrucchieri anche se quello dell’hair stylist non è il suo lavoro. Lui si occupa della parte imprenditoriale mentre a dirigere i saloni ci sono persone che svolgono tale mestiere. Incarnato ha avuto anche qualche esperienza sul set: in Gomorra – La serie 4, ad esempio, ha vestito i panni della guardia del corpo.

Separato dall’ex moglie Daniela a causa di un suo tradimento nei confronti di lei, il cavaliere partenopeo è padre di una bambina di nome Michelle. Come dicevamo, il suo percorso all’interno del dating show di Canale 5 finora è stato molto travagliato e ancora oggi Armando non è riuscito a lasciare il programma con nessuna delle donne che lo hanno frequentato. Proprio questa è la causa delle aspre critiche rivoltegli spesso dagli opinionisti Gianni e Tina, che lo accusano di essere più interessato ai riflettori che all’amore.

Ad ogni modo, Armando è molto seguito anche sui social e, proprio tramite il suo profilo Instagram, in queste ore ha raccontato ai follower il brutto episodio che gli è capitato.

Armando Incarnato si sfoga con i fan via social: minuti di agitazione per il cavaliere di Uomini e Donne

In alcuni video postati tra le storie di Instagram, il noto personaggio del parterre maschile ha raccontato cosa gli stava capitando ieri. Si trovava ad Angri (Sa) con la macchina e a causa della forte pioggia, la vettura si è bloccata in una strada allagata.

“Buongiorno al ca**o, guardate dove sto. Porca pu***na maledetta – ha detto visibilmente irritato – Menomale che si è fermato questo ragazzo col trattore”. Si è poi lamentato della mancata risposta di carabinieri, vigili, soccorso stradale. “Ci vuole la barca. Ragazzi, è fantastico vivere in Italia”, ha sottolineato sarcasticamente.

Nel video ha poi ripreso il ragazzo che si è prestato a soccorrerlo trainando la macchina con un trattore per trascinarla via dal pantano. “L’umanità di quest’uomo non ha prezzo! Che la Madonna ti accompagni per tutta la vita!”, ha esclamato.

Insomma, una disavventura che ha tenuto col fiato sospeso anche i fan di Armando ma che, per fortuna, si è conclusa positivamente. E voi state seguendo Uomini e Donne in questi giorni?