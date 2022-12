Come mettersi in contatto con C’è posta per te di Maria De Filippi: molto semplice, basta Whatsapp; tutte le informazioni utili.

Esiste una trasmissione di Maria De Filippi che non sia amatissima e seguitissima dal pubblico? Esattamente, la risposta è no. La conduttrice pavese è una vera e propria colonna della tv e i programma di lei condotti e ideati sono ormai appuntamenti fissi per il pubblico. Che non perde una sola puntata!

Uomini e Donne e Amici tengono compagnia ai telespettatori per tutto il corso della stagione televisiva, da settembre a maggio, per poi stopparsi per la consueta pausa estiva. Diverso il discorso per Tu si que vales, che parte dopo l’estate e termina a fine novembre, come accaduto anche quest’anno… ma niente paura! Maria De Filippi potrebbe mai lasciare solo il suo pubblico di sabato sera? Come di consueto, a Gennaio, tornerà una nuova, ricchissima, edizione di C’è posta per te, che come sempre andrà in onda di sabato sera su Canale 5. Una delle trasmissioni più apprezzate della nostra tv, che racchiude un mix di emozioni strappalacrime e divertimento. Hai anche tu una storia da raccontare nel programma? Ecco come fare per contattare la redazione, è davvero molto semplice.

Tutte le modalità per mettersi in contatto con C’è posta per te: possibile farlo anche con Whatsapp

Hai interrotto i rapporti con un tuo familiare, cerchi disperatamente perdono dal tuo partner o, semplicemente, hai intenzione di organizzare una meravigliosa sorpresa ad una persona speciale? Quello che può servirti è C’è posta per te, trasmissione storica di Canale 5, tra le più amate e seguite dal pubblico. Trasmissione attraverso la quale, con l’aiuto e le parole preziose di Maria De Filippi, tantissime persone sono riuscite a riallacciare rapporti deteriorati da tempo. Se anche tu le hai provate tutte e hai deciso tentare l’ultima carta, ci sono alcune cose che devi sapere.

Per raccontare la tua storia alla redazione di C’è posta per te puoi utilizzare diversi metodi, tutti molto semplici. Puoi scrivere a C’è posta attraverso il sito www.wittytv.it, puoi chiamare al numero 06.37352900, o, molto semplicemente, puoi utilizzare comodamente Whatsapp. Il numero a cui inviare il messaggio è il 377 1429345 e in modo semplice e veloce ti metterai in contatto col programma. Potrai raccontare la tua storia personale e spiegare se hai intenzione di recuperare la tua storia d’amore, il rapporto con tuo figlio/a distrutto a causa di tua nuora/ genero, o preparare una sorpresa speciale per una persona che ami.

Anche nella prossima edizione, senza dubbio, Maria De Filippi ospiterà diversi personaggi dello spettacolo, che saranno protagonisti delel sorprese organizzate dal mittente della posta. Emozioni a non finire, noi non vediamo l’ora, e voi?