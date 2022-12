Maria De Filippi incanta tutti ad Amici: quei pantaloni non passano inosservati, ma sapete il costo? È da urlo

Ad Amici, Maria De Filippi ha incantato tutti col suo look: sapete a quanto ammonta il costo dei pantaloni sfoggiati? È da urlo.

Avete seguito anche voi la puntata di Domenica 4 Dicembre? Iniziata da diversi mesi, questa ventiduesima edizione del talent continua a dimostrarsi tra le più belle di sempre. I talenti che sono riusciti a conquistarsi un banco nella famosa scuola d’Italia sono davvero tantissimi e tutti hanno un valido motivo per potersi aggiudicare una maglia per il famoso e tanto agognato Serale. Ed, addirittura, la vittoria.

Sono davvero tanti i motivi che hanno reso indimenticabile la puntata di Amici di Domenica 4 Dicembre. Non solo ciascuno dei ragazzi si è esibito dinanzi ai tre ragazzi de Il Volo ed Anbeta per conquistarsi in un’esibizione a ‘Capodanno Canale 5’, ma si sono alternati colpi di scena, sfide e provvedimenti da far perdere la testa. Insomma, saranno anche passati più di 20 anni dalla sua prima messa in onda, ma sembrerebbe che il talent di Maria De Filippi abbia sempre un motivo valido per essere totalmente imperdibile.

In questo nostro articolo di oggi, però, non vogliamo assolutamente parlarvi di quello che è successo in puntata e né tantomeno svelarvi grandi cose, ma vogliamo porre l’attenzione sull’outfit sfoggiato da Maria De Filippi per l’occasione. Anche lei, infatti, ha voluto ‘sfruttare’ la moda del momento ed indossare dei pantaloni che non sono assolutamente passati inosservati. Curiosi di conoscerne il costo?

Conoscete il costo dei pantaloni di Maria De Filippi sfoggiati ad Amici? Resterete senza parole

Se anche voi non avete potuto fare a meno di notare l’outfit sfoggiato da Maria De Filippi nel corso dell’ultima puntata di Amici ed adesso volete conoscerne tutti i dettagli, siete proprio nel posto giusto. Per una delle ultime puntate del talent prima della vacanze di Natale, la padrona di casa si è mostrata con indosso un look delizioso, che ha immediatamente lasciato tutti di stucco tutti gli spettatori di Canale 5. Bella come non mai, la conduttrice tv si è presentata in puntata con un paio di stivali neri a tacco largo, un pantalone in velluto viola ed una camicetta leggermente trasparente con dei pois brillantinati. Insomma, un outfit decisamente sobrio ed elegante, che non è assolutamente passato inosservato.

Appurato che coi pantaloni, Maria De Filippi ha letteralmente seguito la moda di questi ultimi mesi, siete curiosi di conoscerne il prezzo? Non solo il modello, che sembrerebbe essere un taglio slim, ma anche il colore hanno completamente conquistati tutti: a quanto ammonta, però, il prezzo? A quanto pare, sembrerebbe che per questo look, la padrona di casa non abbia badato a spese. I pantaloni sfoggiati in puntati, infatti, avrebbero un costo superiore ai mille euro. In particolare, sembrerebbe circa 1050 euro. Un costo, diciamoci la verità, che non passa assolutamente inosservato.

Cosa ne pensate? Certo, il prezzo potrà non essere accessibile a tutti. Se si vuole fare un figurone però…