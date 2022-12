Questo metodo alternativo per profumare casa farà impazzire i tuoi ospiti: ti chiederanno qual è il tuo segreto!

Forse ancora non conosci questo incredibile e metodo alternativo ed economico per profumare casa: i tuoi ospiti impazziranno!

Il buon profumo che aleggia in casa dopo un’intera giornata di pulizia è di sicuro una delle cose più soddisfacenti. Cercare di ottenere un risultato impeccabile quando facciamo le pulizie è il nostro obiettivo ed una casa profumata è proprio ciò che ci aspettiamo di avere dopo che ci siamo rimboccati le maniche per provvedere alle faccende domestiche in modo intenso ed anche faticoso.

Non sempre però il buon odore di pulito permane a lungo e questo arreca un gran fastidio perché nonostante le 12 Fatiche di Ercole, ci ritroviamo ancora una volta ad escogitare un metodo per fare in modo che il buon profumo di pulito e di fresco permanga a lungo in tutti gli ambienti di casa. Ora che ci avviciniamo poi alle festività natalizie e magari ospiteremo in casa amici e parenti, vogliamo che tutto sia perfettamente in ordine. E vogliamo che soprattutto casa profumi di pulito. Conosco infatti un metodo alternativo per profumare gli ambienti di casa che farà impazzire i tuoi ospiti. Di cosa si tratta? Te lo svelo subito: non saprai più farne a meno!

Un metodo semplice ed a costo (quasi) zero per profumare casa: non te le libererai più, sarà il tuo segreto!

Le faccende domestiche sono una cosa seria. Pulire casa da cima a fondo è una mansione alla quale ci dedichiamo almeno una volta ogni settimana. Ma come fare per rendere i nostri ambienti profumati? Conosco un metodo super semplice che puoi mettere in pratica già da subito e che farà impazzire i tuoi ospiti! Tutti ti chiederanno quale sia il tuo segreto. E tu sei pronta a svelarlo? Profumare casa avvalendoci di ingredienti che abbiamo direttamente in casa è possibile. Di quali ingredienti parliamo più di preciso?

Ora che ci troviamo nel periodo invernale e ci avviciniamo alle festività potremmo pensare ad un piacevole profumo dolce e speziato in giro per tutta casa e che sia soprattutto anche in grado di coprire i cattivi odori quando cuciniamo pietanze dall’odore non proprio piacevole (pensiamo a pesce e verdure ad esempio). Ti serviranno a questo proposito cannella, chiodi di garofano e bucce di mela e/o mandarino. Mettiamo questi ingredienti in una pentola colma d’acqua e portiamo il tutto ad ebollizione. Già nel momento in cui la soluzione giungerà a bollore sentiremo un piacevolissimo profumino diffondersi in tutta casa. Dopodiché, allontaniamo il pentolino dal fuoco e lasciamo raffreddare il tutto per poi aggiungere all’interno qualche goccia del nostro olio essenziale preferito (giusto qualcuna). Misceliamo il tutto e mettiamo all’interno di boccette che disponiamo poi negli angoli di casa, anche in quelli più nascosti, e vicino il termosifone (così quando sarà acceso diffonderà il profumo). Et voilà, a quel punto i cattivi odori non saranno più un problema e tutti invidieranno il tuo buon profumo!