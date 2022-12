Quando il pericolo è dentro casa: se ti scoprono ti fanno 300 euro di multa

Forse non tutti lo immaginano, ma è davvero un pericolo averlo in casa: cosa fare per evitare una multa di 300 euro.

Non solo il rincaro bollette, che ancora oggi continua a tormentarci e a renderci amare le giornate, ma anche la possibilità di poter prendere una multa di ben 300 euro. Avete letto proprio bene, sì: anche se siete in casa propria, c’è il pericolo che possiate beccarvi una bella multa! Ovviamente, per ricevere questa brutta sorpresa, occorre che veniate beccati in flagrante, altrimenti nessuno sa cosa avete fatto. Siete curiosi di saperne di più?

Vi sareste mai immaginati che c’è la possibilità di potersi beccare ben 300 euro di multa in casa propria? Noi assolutamente no e non possiamo assolutamente negarvi che quando l’abbiamo scoperto, siamo rimasti completamente senza parole. Si tratta, infatti, di qualcosa che, a detta nostra, in pochissimi sanno, ma che è di fondamentale importanza sapere.

Siamo tutti d’accordo col dire che è importantissimo fare la raccolta indifferenziata, vero? Si tratta di una pratica diffusa nella maggior parte d’Italia e che permette di separare l’umido dalla plastica, dal vetro e, addirittura, dall’indifferenziata. Una vera e propria comodità, ve lo garantiamo, soprattutto perché si riduce di gran lunga la produzione di rifiuti difficile da smaltire.

Pericolo in casa: fai attenzione, potrebbe costarti 300 euro di multa

Vi è mai capitato di utilizzare qualcosa di ‘insolito’ nelle proprie case, ma di non sapere come riciclarlo? Fin quando si tratta di bottiglie di plastica, di vetro o di cibo appena consumato, diciamoci la verità, è un vero e proprio gioco da ragazzi rispettare le regola. Quando, però, si tratta di qualcosa che non è di uso comune, cosa bisogna fare? Forse non tutti lo immaginano, ma c’è un particolare materiale che necessita di alcune accortezze, che se non rispettato potrebbero costarci ben 300 euro di multa. Avete letto proprio bene, sì: qualora chi di dovere vi doveste beccare a non riciclare correttamente questo materiale, potrebbe addirittura sanzionarvi. E, come dicevamo, non si tratta affatto di un piccolo importo. Chi l’avrebbe mai detto che il pericolo ce l’avevamo proprio in casa! Fate molta attenzione a questo materiale e, soprattutto, come lo riciclate, perché potrebbe costarvi davvero molto caro. Siete curiosi anche voi di saperne di più?

Vi è capitato recentemente di acquistare una tv nuova e di dover riciclare quel polistirolo che la protegge? Siamo certi che anche voi avrete sbagliato a riciclare questo tipo di materiale. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che non sempre questo debba essere messo nell’indifferenziata, ma che in alcuni casi può essere addirittura cestinato insieme alla plastica. Quando e perché?

Sembrerebbe, infatti, che il polistirolo utilizzato per proteggere qualcosa di molto delicato, quindi quello usato per imballaggio, va gettato nell’indifferenziata. Quello che, invece, si utilizza per ‘proteggere’ prodotti alimentari, può essere buttato nella plastica.

Tenete bene a mente quello che vi abbiamo detto e vi garantiamo che risparmiate ben 300 euro di multa.