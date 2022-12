Cerchi lavoro? Questa catena di fast food ha bisogno di personale: ecco come candidarsi

Se sei alla disperata ricerca di un posto di lavoro, questa famosa catena di fast food ha bisogno di personale: come candidarsi.

Dei tempi davvero duri, quelli che tutti noi stiamo vivendo in questi ultimi anni. Non solo il rincaro bollette, che continua a fare ‘danni’ e a rendere impossibile la vita di ciascuno, ma anche l’alto tasso di disoccupazione. A distanza di anni dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono davvero tantissime quelle persone che continuano a stare senza lavoro. E che sono completamente disperate perché non sanno più come andare avanti.

Se anche tu sei alla disperata ricerca di un posto di lavoro, hai cliccato sull’articolo giusto. Il Corriere della sera, infatti, informa che una famosa catena di fast food ha bisogno di un bel po’ di personale. Le mansioni, a quanto pare, sono numerosissime. E, cosa da non sottovalutare affatto, è il fatto che tutti possono fare domanda. Non solo, quindi, quella persone che, magari, hanno già lavorato nel mondo della ristorazione, ma anche coloro che non hanno nessuna esperienza in questo settore o, addirittura, nel mondo del lavoro. Insomma, un’ottima opportunità!

Non solo l’arrivo di un figlio e tantissime spese a cui far fronte, ma anche tanti posti di lavoro o tutti coloro che ne hanno bisogno: è questo quello che, fino a questo momento, sembrerebbe che il 2023 sia pronto a portare a tutti.

Se cerchi lavoro, sappi che una catena di fast food ha bisogno di personale: come candidarti

È davvero difficile da credere, ce ne rendiamo conto, ma da quanto ci fa sapere Il corriere della sera sembrerebbe che siano in arrivo tantissimi posti di lavoro. Una famosa catena di fast food, infatti, è pronta ad allargarsi ancora di più, necessitando di personale per i suoi punti vendita. Una notizia davvero straordinaria, non trovate? Come darvi torto! A rendere tutti entusiasti, infatti, non è solo il fatto che ci sarà la possibilità di avere un’occupazione, ma anche perché in tantissimi possono farne richiesta. A partire, quindi, da coloro che hanno già lavorato in questo mondo. Fino a coloro che, invece, vogliono mettersi in gioco. Siete curiosi di saperne di più?

Da quanto ci fa sapere Il Corriere, sembrerebbe che Burger King – famosa catena fondata a Miami nel 1954 da due giovanissimi studenti – abbia intenzione di allargarsi ancora di più. E di poter aumentare i suoi punti di vendita. Che cosa bisogna fare, però, per poter inoltrare la propria domanda di presentazione? La risposta è semplicissima: se volete candidarvi, non dovete fare altro che andare sul sito di Burger King e cercare la voce ‘lavora con noi’. Una volta fatto questa, clicca sulla posizione che più preferisci, compila il form ed invia il tuo curriculum. Qualora dovesse soddisfare la richiesta, verrete immediatamente contattati.

