Il Cancro sarà in evidente difficoltà in settimana, ma quest’altro segno sarà baciato dalla fortuna: quanti soldi!

Questa settimana il Cancro sarà in evidente difficoltà, mentre quest’altro segno sarà letteralmente baciato dalla fortuna: quanti soldi!

Se da una parte c’è chi ‘canta’, dall’altra c’è chi piange: è questo quello che ci fanno chiaramente comprendere le previsioni della prossima settimana. Non solo questo segno di cui vi abbiamo parlato recentemente non avrà un inizio facilissimo, ma anche il Cancro sembrerebbe destinato a vivere dei sette giorni in evidente difficoltà.

Ci avviciniamo sempre di più alla fine dell’anno, ma sembrerebbe che non tutti i segni zodiacali possano cantare vittoria come questo. Certo, ci sarà sempre quella stella che sarà letteralmente baciato dalla fortuna e che trascorrerà gli ultimi giorni del 2022 in totale benessere e felicità, ma ci sarà anche quella che non se la passerà affatto bene. Parliamo proprio del Cancro, che in questa settimana sarà in difficoltà. Nulla, a quanto pare, andrà bene per chi è nato sotto questa stella. E, in più occasione, sarà costretto a rimboccarsi le maniche e a ritornare più forte di prima.

Fortunatamente, non tutti i segni zodiacali se la passeranno male questa settimana. C’è, infatti, quel segno che sarà completamente baciato dalla Dea Bendata e che si arricchirà completamente. Intravediamo tantissimi soldi in arrivo, ve lo garantiamo!

In settimana il Cancro avrà delle serie difficoltà, ma questo segno riceverà una montagna di soldi

Pensavate che questi ultimi giorni dell’anno potessero essere all’insegna della felicità e spensieratezza? Molto probabilmente, vi sbagliavate di grosso! Certo, come detto fino a poco fa, ci sarà quella stella che concluderà quest’anno nei migliori dei modi e che se ne vedrà bene, ma chi appartiene al segno del Cancro non sarà dello stesso avviso. Coloro che, infatti, sono nati sotto questo astro attraverseranno una settimana in evidente difficoltà. E, soprattutto, dovranno fare i conti con diverse spese accumulate nel corso delle settimane, che gli renderanno più amaro e triste il Natale. Mettete da parte i pensierini da comprare in occasione delle sante feste, c’è qualcosa di molto più importante che vi chiama!

Fortunatamente, non tutti i segni vivranno la stessa situazione del Cancro! A differenza sua, infatti, ci sarà un segno zodiacale che sarà letteralmente baciato dalla fortuna. E finalmente, oseremmo dire! Dopo essere stato completamente evitato per diverso tempo dalla Dea Bendata, oggi è pronto ad essere proprio lui il più fortunato della settimana. E a godersi tutti i benefici che ne verranno! Cari amici del Sagittario, preparate il portafogli: è in arrivo una montagna di soldi! Al lavoro, finalmente, le cose andranno per il verso giusto. E il capo adesso si sentirà in dovere di darti quell’aumento di cui tu tanto necessiti e che chiedevi da tanto tempo. Grande spazio anche all’amore: se sei single, è arrivato il momento di aprire il tuo cuore. Se, invece, sei già in coppia, cosa ne pensi di un bel passo in avanti?

Insomma, sarà un pre Natale davvero indimenticabile, non trovate?