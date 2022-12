Cristina Chiabotto, un look da copiare (soprattutto a Capodanno): l’abito da sera è stupendo

Cristina Chiabotto mostra il look da copiare per Capodanno: guardate come si è mostrata l’ex Miss Italia, l’abito da sera è stupendo.

Con l’arrivo della Vigilia di Natale, si avvicina sempre di più l’ultimo dell’anno e il pensiero che accomuna tantissime donne: che cosa si fa a Capodanno? E, soprattutto, cosa bisogna indossare per non passare assolutamente inosservate? Se anche tu sei sulla stessa barca e non hai ancora trovato una soluzione, ti consigliamo vivamente il look sfoggiato da Cristina Chiabotto.

Se anche tu non vedi l’ora di trascorrere l’ultima notte dell’anno in compagnia della tua famiglia, della tua dolce metà o dei tuoi amici ma, ad oggi, non sai ancora cosa indossare, ti consigliamo vivamente di prendere spunto dal look che Cristina Chiabotto ha sfoggiato qualche giorno fa.

Con indosso un elegantissimo abito da sera, l’ex Miss Italia non solo ha lasciato tutti senza parole per la sua impressionante bellezza, ma ha dato un ottimo spunto a tutte le sue followers. Curiosi di sapere anche voi di che cosa parliamo? Guardate qui: Cristina Chiabotto è decisamente un incanto!

Cristina Chiabotto mostra il look da copiare per Capodanno: eccolo, ora lo vorranno tutte

Da qualche giorno si è conclusa un’ulteriore edizione di Miss Italia, che ha visto trionfare ed esultare la giovanissima Lavinia Abate, eppure tutti gli ammiratori del concorso di bellezza non hanno potuto affatto fare a meno di ricordare tutte quelle regine d’Italia che si sono alternate nel corso degli anni. E che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti. Tra queste, c’è sicuramente lei: Cristina Chiabotto! Era esattamente il 2004 quando la giovanissima piemontese prendeva parte al famoso concorso di Salsomaggiore, sbaragliava la concorrenza e riusciva ad accaparrarsi il titolo della più bella del nostro paese. Da quel momento, la Chiabotto ha completamente cavalcato l’onda del successo. Non solo, infatti, ha continuato la sua carriera da modella, ma a questa ha affiancato anche quella di conduttrice e showgirl. Insomma, ne ha fatta di strada!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, dove tra l’altro è molto seguita, Cristina Chiabotto ama poter interagire coi suoi sostenitori. È proprio per questo motivo che qualche giorno fa, in occasione forse di qualche evento speciale, l’ex Miss Italia si è mostrata a loro in tutta la sua bellezza. Elegante e raffinata in tutto e per tutto, la Chiabotto ha ‘presentato’ ai suoi followers l’outfit scelto per la serata, lasciando tutti senza parole.

Se anche tu non hai idee per il look da sfoggiare per Capodanno, dai uno sguardo a quello mostrato recentemente dall’amata ex Miss Italia: il successo sarà scontato! Guarda qui:

Decisamente bellissima, non trovate? Per l’occasione, Cristina ha scelto un look super elegante. Indossa, quindi, un lungo abito da sera di colore nero che presenta sia sulle maniche che sul petto delle trasparenze che rendono il tutto ancora più raffinato. Per noi è da 10 e lode, voi?