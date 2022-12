Se sei ancora alla ricerca dell’idea sfiziosa per l’antipasto di Capodanno abbiamo ciò che fa per te: i cornetti salati sono favolosi!

Passate le feste di Natale dobbiamo iniziare a pensare all’ultimo dell’anno. Ciò significa che dobbiamo ricominciare da capo con la scelta del nostro menu e ovviamente proporre agli ospiti qualcosa di diverso e saporito. Molti sono davvero in alto mare, per questo vogliamo suggerirvi una ricetta sfiziosissima. I cornetti salati saranno l’antipasto più buono di Capodanno: provali e vedrai.

Ovviamente non ci sarebbe niente di male a riproporre la stessa stuzzicheria che abbiamo presentato a tavola alla Vigilia o a Natale. Soprattutto se si tratta di ricette semplici e veloci, ma comunque gustosissime. Come questa squisitezza che si prepara usando del semplice pancarré e due ingredienti semplicissimi: si cuoce in padella in pochi minuti!

Se, però, volete cambiare allora questa meraviglia fa al caso nostro: questi cornetti rustici sono favolosi!

Cornetti salati, l’antipasto sfizioso e semplicissimo per Capodanno

Cosa ci occorre:

1 rotolo di pasta sfoglia;

affettati a nostra scelta;

formaggio a pezzetti a nostro gusto;

1 tuorlo;

sale e pepe quanto basta.

Ovviamente voi potrete scegliere di arricchire il ripieno come volete. Aggiungendo verdure, creme e varie. Per prima cosa andiamo a stendere il nostro rotolo di sfoglia su di un ripiano e ricaviamo dei triangoli. In tutto dovreste ottenerne circa 8 di medie dimensioni.

Su ogni triangolo andiamo a sistemare qualche fettina di affettato scelto, che si tratti di salame, prosciutto, mortadella e così via e poi qualche pezzetto di formaggio. Andiamo quindi ad arrotolare dalla punta, assicurandoci che il ripieno sia del tutto coperto man mano che si forma il cornetto.

Sistemiamoli quindi in una teglia foderata di carta da forno, un po’ distanziati gli uni dagli altri. A questo punto sbattiamo il tuorlo con sale e pepe e usiamolo per spennellare i cornetti. Inforniamo a 180 gradi per circa un quarto d’ora o comunque il tempo necessario per dorare bene la sfoglia. Una volta cotti si possono servire sia caldi che freddi, sono davvero favolosi! Visto che ricetta semplice e sfiziosa? Piacerà a tutti!

Ovviamente, per il ripieno, ognuno di noi può scegliere ciò che preferisce! Potete usare gli avanzi che avete in frigo così da risparmiare qualche soldo, ma anche decidere di cambiare a seconda dei vostri gusti. Usare, ad esempio, funghi, ricotta, altri affettati e formaggi. Si tratta di una ricetta molto veloce e soprattutto versatile che piacerà tanto agli adulti quanto ai bambini e che sarà perfetta da servire come antipasto durante le feste. Scommettiamo che una volta assaggiati vorrete prepararli in tutti i modi possibili, andiamo tutti matti per le preparazioni così semplici e saporite!