Manca pochissimo al Natale e abbiamo un’idea favolosa per te: una padella, del pancarrè e questi due ingredienti per un antipasto speciale

Domani è la Vigilia, ciò significa che Natale è ormai arrivato. Ovviamente siamo così pieni di cose da fare che ci sembra di non saper davvero come gestire il tutto. Ci sono gli ultimi regali da comprare, la spesa da finire, i piatti da iniziare a preparare. Per questo abbiamo pensato di suggerirti un’idea sfiziosa e saporita, velocissima, da portare in tavola. Una padella, del pancarré e questi due ingredienti semplicissimi: l’antipasto lampo per Natale è servito.

Se siamo i padroni di casa sappiamo bene quanto possono essere stancanti e stressanti queste giornate di festa. Oltre a preparare la casa per accogliere gli ospiti dobbiamo pensare anche al menu e cucinare una serie di pietanze gustose per tutti. Noi abbiamo voluto darvi un consiglio prezioso giusto qualche settimana fa: se devi già cucinare non stancarti anche a pulire! Prova questo trucco con i fornelli e vedrai!

Visto che ci sono tanti piatti gustosi da preparare, con l’antipasto possiamo fare una scelta furba: una ricetta semplice e veloce da realizzare in pochi minuti!

L’antipasto semplice, saporito e veloce da cuocere in padella: a Natale fatti furbo

Vediamo subito cosa ci occorre:

fette di pancarré (o di pane per tramezzini);

250 grammi di ricotta;

sale e pepe quanto basta;

formaggio dolce a pezzetti quanto basta;

olio o burro quanto basta.

Sì, non avremo davvero bisogno di altro. Ovviamente sarete voi a decidere se volete aggiungere qualche altro ingrediente a vostro gusto. Per prima cosa andiamo a togliere i bordi dal pancarré e assottigliamo le fettine con un matterello. Posizioniamole in diagonale così da lavorare su un rombo.

In un recipiente versiamo la ricotta sgocciolata e uniamo sale, pepe e le spezie che vogliamo. Aggiungiamo il formaggio dolce a pezzetti e distribuiamo mescolando il tutto. Posizioniamo un cucchiaio di composto su ogni fette di pancarré. Usando i due pizzi delle fettine, quello superiore e inferiore, ricopriamo la crema. Otterremo una sorta di cannolo.

Scaldiamo in una padella antiaderente un goccio di olio d’oliva o un cucchiaino di burro. Sistemiamo i nostri cannoli e copriamo con un coperchio. Lasciamo dorare per bene fino a quando il formaggio non sarà ben sciolto. Basteranno pochi minuti. Voilà! Il nostro antipasto sfizioso è pronto da gustare!