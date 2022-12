Vedere Alfonso Signorini da giovanissimo vi lascerà senza parole: è impossibile non notarlo

Avete mai visto una foto di Alfonso Signorini da giovanissimo? Lo scatto del passato vi lascerà senza parole: è impossibile non notarlo.

Siamo tutti d’accordo nel dire che Alfonso Signorini è tra i volti di punta di questi ultimi anni, vero? Messo al timone del GF Vip dopo diversi anni da opinionista, il direttore del settimanale ‘Chi’ non perde occasione di dimostrare la sua incredibile professionalità ed abilità a gestire le situazioni, persino quelle più difficili. La domanda che, però, adesso vi facciamo è: l’avete mai visto da giovanissimo?

Dopo avervi mostrato la foto da giovanissimo di un amato cantante italiano, non possiamo assolutamente fare a meno di riproporvi quella di Alfonso Signorini. In previsione della puntata di stasera del GF Vip, siamo andati a spulciare il canale Instagram dell’amato conduttore. Ed abbiamo rintracciato uno scatto da giovanissimo che non possiamo assolutamente non riproporvi. Non sappiamo quanti anni abbia in questa foto e né quanti ne siano passati, ma c’è un ‘dettaglio’ che non è assolutamente passato inosservato ai nostri occhi.

Vedere questa foto di Alfonso Signorini da giovanissimo, siamo certi che vi lascerà davvero senza parole. Perché? Il motivo è presto svelato!

Alfonso Signorini da giovanissimo, avete visto questa foto? Resterete senza parole

Vi è mai capitato di condividere foto che vi mostrano nel passato? Alfonso Signorini l’ha fatto un bel po’ di tempo fa. E con questo scatto da giovanissimo ha letteralmente conquistato tutti. “Fanciullezza”, ha scritto l’amato conduttore del GF Vip a corredo di questo post di un bel po’ di anni fa.

Sempre disposto ad interagire coi suoi ammiratori – e vi garantiamo che ne sono davvero tantissimi – Alfonso Signorini ha colto l’occasione al volo per mostrare una foto di sé del tutto inedita, lasciando tutti completamente di stucco. Spulciando il suo profilo, infatti, siamo riusciti a rintracciare una sua foto fa giovanissimo, che ha subito catturato l’attenzione. Seppure non ci è dato sapere granché sulla foto e né quando sia stata scattata, non possiamo fare a meno di notare come questo tenere fanciullo del post non sia affatto cambiato nel corso degli anni. Guardate un po’ qui:

Chissà quando sia stata fatta questa foto, ma quello che più ci sorprende è che il giovane Signorini è sempre identico al passato. Certo, qualche capello in più c’è in questo scatto, ma per il resto sembra che tutto sia rimasto uguale. Siete d’accordo?

Sapete che cosa faceva prima del successo in tv?

Oggi è giornalista, conduttore e direttore, ma sapete che cosa faceva Alfonso Signorini prima del successo in tv? Forse non tutti lo sanno, ma conseguita la laurea in Lettere Classiche e Filologia medievale ed umanistica, il volto tv inizia la sua carriera da insegnante. Per diversi anni, infatti, il buon Signorini ha insegnato presso un noto liceo milanese italiano, latino, greco, storia e geografia. Dopo aver abbandonato questa sua carriera, poi, ha scelto di perseguire quella da giornalista.

Conoscevate questo retroscena sul suo conto?